Почему утром надо пить теплую воду: вот, какую пользу это дает

Выпить теплую воду утром для многих может быть задачей со звездочкой, поскольку после сна хочется ароматного кофе или ароматного чая. Впрочем, перед этими напитками все же лучше выпить стакан воды, которая улучшит пищеварение и будет поддерживать ваш вес.

Есть много сторонников теплой воды утром, которые уже и не представляют своего дня без стакана с жидкостью натощак, пишет 24 Канал со ссылкой на Very well health. Преимуществ в такой утренней привычке есть немало.

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Поддержание гидратации

Достаточное количество воды утром помогает поддерживать общее состояние здоровья и предотвращает обезвоживание. Гидратация хорошо влияет на пищеварение, здоровье кожи и работу почек, а теплая вода оказывает успокаивающее действие на желудок.

Регулирование температуры тела

Зимой мы можем чувствовать дрожь тела, когда отопление снижается и в комнате становится немного прохладно. Теплая вода может помочь уменьшить дрожь, регулируя температуру тела, а ее употребление после занятий спортом может положительно сказаться на работоспособности.

Улучшение кровообращения

Теплая вода способна улучшить кровообращение в организме, расширяя кровеносные сосуды. Тепло временно может согреть тело изнутри, а регулярное питье воды поддержит кровообращение.



Теплая вода имеет много полезных преимуществ / Фото Pexels

Уменьшение боли мышц

Теплый стакан воды может расслабить мышцы и уменьшить боль. Согласно исследованиям, во время внешней тепловой терапии, усиленное кровообращение доставляет кровь, питательные вещества и кислород к мышцам тела, снижая уровень молочной кислоты, которая вызывает дискомфорт в мышцах.

Способствует снижению веса

Теплая вода натощак способствует уменьшению веса. В одном исследовании говорится, что вода утром ускоряет метаболизм на 40 минут после употребления пищи. Также употребление достаточного количества воды ускоряет метаболизм на 30%, а это приводит к сжиганию значительного количества калорий.

Помогает пищеварению

Теплая вода расслабляет мышцы желудочно-кишечного тракта, поддерживая работу системы организма. Исследование показало, что теплая вода перед завтраком способствует лучшему пищеварению.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Облегчает заложенность носа

Теплая вода может помочь с заложенностью носа. Такой напиток эффективнее снимает симптомы простуды, чем вода комнатной температуры.

Снижает стресс

Согласно исследованию, достаточное количество воды в организме улучшает наше спокойствие, удовольствие и вызывает больше положительных эмоций. А еще теплая жидкость снижает уровень стресса и уменьшает симптомы тревоги.