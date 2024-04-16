Над вопросом, когда сажать картофель весной, задумываются и опытные аграрии, и обычные дачники. Ведь каждый год погодные условия непредсказуемы.

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До когда можно сажать картофель

Универсальным правилом высадки картофеля является прогрев земли – почва должна иметь температуру от 7 градусов тепла. Обычно, когда распускаются листочки березы, земля уже готова к работе.

Часто этот период приходится на середину апреля – начало мая. Ранние сорта картофеля можно сажать в первых числах мая, а поздние сорта – в середине мая – в начале июня.



Картофель нужно сажать вовремя / Фото Unsplash

Как посадить картофель весной

Сначала нужно подготовить грядки и сам картофель. В первую очередь надо выбрать сорт – ранний, средний или поздний:

Ранний картофель очень вкусный, и есть его нужно сразу.

В свою очередь, поздние и среднеспелые сорта подходят для долгого хранения.

Для посадки картофеля надо выбрать место, которое хорошо прогревается солнцем. Далее надо перекопать участок и убрать сорняки. На каждый квадратный метр желательно добавить 8 – 10 килограммов компоста, перегноя или иного удобрения.

Картофель для высадки должен быть проросшим. Его надо класть ростками вверх в лунки глубиной 10 сантиметров. Между каждой картофелиной должно быть расстояние 30 сантиметров, а между рядами – по 70 сантиметров. Далее лунки надо закопать.

Поливать грядки после посадки не нужно, ведь картофель имеет влагу на первое время. Поливайте картофель раз в 7 – 10 дней, а когда появятся бутоны, полив надо проводить дважды в неделю.