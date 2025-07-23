Садоводы обожают гортензии за пышные и красивые цветы, которые могут радовать практически в течение всего сезона, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Впрочем, порой случается такое, что кустарник не принимается – и все из-за неудачно выбранного места для посадки.

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Солнечный участок

Как красиво выглядели бы гортензии в лучах яркого солнца! Если вы руководствуетесь такими мыслями, лучше подумать снова – ведь гортензиям нужен тенистый участок, а вот яркое солнце, особенно в теплом климате, может привести к засыханию всего куста.

К слову, ранее мы рассказывали, почему листья гортензии желтеют и что с этим делать.

Ветреный район

Если вы хотите использовать кусты гортензий как живую изгородь, чтобы защитить участок от ветра, лучше выбрать для этого какое-то другое растение, ведь гортензии – это те кусты, которые нужно защищать от ветра.

Кроме того, немало сортов гортензий не образуют толстых деревянистых стеблей, и поэтому сильный ветер может поломать стебли или согнуть их, и цветы тогда начнут опадать на землю.

На газоне

Гортензия в окружении зеленого газона может выглядеть очень привлекательно, но это далеко не лучший выбор места для нее. Все дело в том, что для подкормки газона обычно используют удобрения с азотом, а большое его количество может замедлить или уменьшить цветение гортензий.



Гортензии нельзя сажать на газоне / Фото Pexels

Глинистые почвы

Гортензиям для хорошего роста нужен хорошо дренированный грунт, и переувлажненный участок сада, что может долго удерживать влагу – это не лучший вариант.

В корнях гортензии не должна задерживаться влага – иначе это приведет к гниению корней и отсутствию роста и цветов. Поэтому низина и тяжелые почвы – это один из худших выборов для кустов.

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Маленький горшок

Некоторые сорта гортензий можно выращивать в горшках – но только в случае, если эти горшки достаточно большие. Корни гортензий растет горизонтально, и если вы сажаете куст в декоративный горшок, вы должны убедиться, что в ширину он имеет по крайней мере 35 сантиметров, чтобы корневая система имела, где развиваться.