Садівники обожнюють гортензії за пишні і красиві квіти, які можуть тішити практично протягом всього сезону, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Втім, часом трапляється таке, що чагарник не приймається – і все через невдало обране місце для посадки.

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Сонячна ділянка

Як красиво виглядали б гортензії у променях яскравого сонця! Якщо ви керуєтеся такими думками, краще подумати знову – адже гортензіям потрібна тіниста ділянка, а ось яскраве сонце, особливо у теплому кліматі, може призвести до засихання усього куща.

До слова, раніше ми розповідали, чому листя гортензії жовтіє та що з цим робити.

Вітряний район

Якщо ви хочете використати кущі гортензій як живий живопліт, аби захистити ділянку від вітру, краще обрати для цього якусь іншу рослину, адже гортензії – це ті кущі, які потрібно захищати від вітру.

Окрім того, чимало сортів гортензій не утворюють товстих дерев'янистих стебел, і тому сильний вітер може поламати стебла чи зігнути їх, і квіти тоді почнуть опадати на землю.

На газоні

Гортензія в оточенні зеленого газону може виглядати дуже привабливо, але це далеко не найкращий вибір місця для неї. Вся річ у тому, що для підживлення газону зазвичай використовують добрива з азотом, а велика його кількість може уповільнити чи зменшити цвітіння гортензій.



Гортензії не можна садити на газоні / Фото Pexels

Глинисті ґрунти

Гортензіям для хорошого росту потрібний добре дренований ґрунт, і перезволожена ділянка саду, що може довго утримувати вологу – це не найкращий варіант.

В корінні гортензії не має затримуватися волога – інакше це призведе до гниття коріння та відсутності росту та квітів. Тож низина та важкі ґрунти – це один з найгірших виборів для кущів.

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Маленький горщик

Деякі сорти гортензій можна вирощувати у горщиках – але тільки у випадку, якщо ці горщики досить великі. Коріння гортензій росте горизонтально, і якщо ви садите кущ у декоративний горщик, ви маєте переконатися, що в ширину він має принаймні 35 сантиметрів, аби коренева система мала, де розвиватися.