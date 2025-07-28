Дрожжи являются очень полезным удобрением, потому что попадая во влажную или теплую почву, они начинают активно размножаться, пишет 24 Канал со ссылкой на "Соседку". Дрожжи прекрасно улучшают структуру почвы и выделяют много полезных веществ, витамины группы B, фитогормоны и аминокислоты.

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Как дрожжи влияют на огурцы?

Комплекс удобрений, которые дают дрожжи, действуют на огурцы достаточно сильно и становятся мощным стимулятором роста. Использование удобрений влияет на несколько важных факторов.

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Стимуляция образования корней. После дрожжей начинается наращивание многих мелких корешков, которые лучше поглощают питательные вещества и влагу из почвы.

Укрепление иммунитета. В земле образуется патогенная микрофлора, а дрожжевые грибки подавляют ее развитие, защищают корни от гнили и других болезней.

Новый заряд. Благодаря всем мощным веществам, растение начнет формировать новые завязи даже в период сокращенного светового дня.



Дрожжи прекрасно влияют на рост огурцов / Фото Pexels

Именно поэтому подкормка из дрожжей является биостимулятором, который помогает растению максимально эффективно использовать собственный потенциал.

Как приготовить удобрение из дрожжей?

Очень важно настой приготовить правильно, поскольку плохо приготовленный раствор может навредить. Для подкормки понадобится 10-литровое ведро.

В небольшой емкости надо растворить 100 граммов живых дрожжей, добавить 2 – 3 столовые ложки сахара в 1 литре теплой воды. Не используйте кипяток, иначе грибки погибнут.

Полученную смесь оставьте в теплом месте на 2 – 3 часа. Когда на поверхности появится пышная пена, то это будет означать, что раствор уже готов.

Концентрат нужно вылить в ведро и добавить 9 литров отстоянной воды. Подкормку нужно проводить вечером на увлажненную почву. Под корень нужно вносить 0,5 литров раствора. Избегайте попадания смеси на листья, потому что это спровоцирует грибковые заболевания.

К слову! Огурцы не следует сажать рядом с определенными растениями. Неудачный выбор места для посадки огурцов может привести к их уязвимости к вредителям, грибковых заболеваний, а также снижение урожайности и качества плодов.

Первую подкормку надо начинать в конце августа – начале сентября, где-то за месяц до первых заморозков. Вторую процедуру можно повторить через неделю. Двух подкормок будет достаточно, чтобы огурцы начали плодоносить.