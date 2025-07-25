Растение способно улучшить рост огурцов и ускорить их плодоношение, пишет 24 Канал со ссылкой на ТСН. В составе крапивы содержатся все необходимые питательные элементы для овощей.

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Чем полезна крапива для огурцов?

Растение богато источником азота, который формирует зеленую массу. Азот делает листья крупными и насыщает цветом, а чем мощнее листья, тем лучше формируются плоды.

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Калий отвечает за образование завязей, улучшает вкус огурцов и повышает устойчивость растений к болезням и вредителям. В крапиве содержится железо, которое предотвращает пожелтение листьев.

Для приготовления возьмите пластиковое ведро и наполните его на 2/3 объема стеблями и листьями крапивы. Крапиву надо залить отстоянной или дождевой водой, не доходят 10 сантиметров до края, тогда накрыть ведро тканью, чтобы обеспечить доступ воздуха.



Крапива улучшает урожай огурцов / Фото Unsplash

Удобрение должно простоять в теплом и затененном месте 10 – 14 дней. Раз в два дня смесь нужно перемешивать. Когда появится пена и насыщенный цвет жидкости, то это станет признаком того, что подкормка готова. Настой является концентратом, поэтому перед применением его нужно развести.

К слову! Огурцы не следует сажать рядом с определенными растениями. Неудачный выбор места для посадки огурцов может привести к их уязвимости к вредителям, грибковых заболеваний, а также снижение урожайности и качества плодов.

Для корневой подкормки требуется пропорция 1:10 – одна часть настоя на десять частей воды. Для опрыскивания по листьям концентрация должна быть слабее – 1:20. Под корень огурцы нужно подкармливать раз в неделю в вечернее время. После нескольких процедур растение активизируется, завязи начнут расти, поэтому можно будет ожидать хороший урожай.