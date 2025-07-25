Растение способно улучшить рост огурцов и ускорить их плодоношение, пишет 24 Канал со ссылкой на ТСН. В составе крапивы содержатся все необходимые питательные элементы для овощей.

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Чем полезна крапива для огурцов?

Растение богато источником азота, который формирует зеленую массу. Азот делает листья крупными и насыщает цветом, а чем мощнее листья, тем лучше формируются плоды.

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Калий отвечает за образование завязей, улучшает вкус огурцов и повышает устойчивость растений к болезням и вредителям. В крапиве содержится железо, которое предотвращает пожелтение листьев.

Для приготовления возьмите пластиковое ведро и наполните его на 2/3 объема стеблями и листьями крапивы. Крапиву надо залить отстоянной или дождевой водой, не доходят 10 сантиметров до края, тогда накрыть ведро тканью, чтобы обеспечить доступ воздуха.

Крапива улучшает урожай огурцов
Крапива улучшает урожай огурцов / Фото Unsplash

Удобрение должно простоять в теплом и затененном месте 10 – 14 дней. Раз в два дня смесь нужно перемешивать. Когда появится пена и насыщенный цвет жидкости, то это станет признаком того, что подкормка готова. Настой является концентратом, поэтому перед применением его нужно развести.

К слову! Огурцы не следует сажать рядом с определенными растениями. Неудачный выбор места для посадки огурцов может привести к их уязвимости к вредителям, грибковых заболеваний, а также снижение урожайности и качества плодов.

Для корневой подкормки требуется пропорция 1:10 – одна часть настоя на десять частей воды. Для опрыскивания по листьям концентрация должна быть слабее – 1:20. Под корень огурцы нужно подкармливать раз в неделю в вечернее время. После нескольких процедур растение активизируется, завязи начнут расти, поэтому можно будет ожидать хороший урожай.