Рослина здатна покращити ріст огірків та пришвидшити їхнє плодоношення, пише 24 Канал з посиланням на ТСН. У складі кропиви містяться всі необхідні поживні елементи для овочів.

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Чим корисна кропива для огірків?

Рослина багата джерелом азоту, який формує зелену масу. Азот робить листя великим й насичує кольором, а чим потужнішим є листя, тим краще формуються плоди.

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Калій відповідає за утворення зав’язей, покращує смак огірків та підвищує стійкість рослин до хвороб та шкідників. У кропиві міститься залізо, яке запобігає пожовтінню листя.

Для приготування візьміть пластикове відро та наповніть його на 2/3 об’єму стеблами й листям кропиви. Кропиву треба залити відстояною чи дощовою водою, не доходять 10 сантиметрів до краю, тоді накрити відро тканиною, щоб забезпечити доступ повітря.



Кропива покращує урожай огірків / Фото Unsplash

Добриво повинне простояти в теплому й затіненому місці 10 – 14 днів. Раз у два дні суміш потрібно перемішувати. Коли з’явиться піна й насичений колір рідини, то це стане ознакою того, що підживлення готове. Настій є концентратом, тому перед застосуванням його потрібно розвести.

До слова! Огірки не слід садити поруч з певними рослинами. Невдалий вибір місця для посадки огірків може призвести до їхньої вразливості до шкідників, грибкових захворювань, а також зниження врожайності та якості плодів.

Для кореневого підживлення потрібно пропорція 1:10 – одна частина настою на десять частин води. Для обприскування по листю концентрація повинна бути слабшою – 1:20. Під корінь огірки потрібно підживлювати раз на тиждень у вечірній час. Після кількох процедур рослина активізується, зав’язі почнуть зростати, тож можна буде очікувати на гарний урожай.