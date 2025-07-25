Рослина здатна покращити ріст огірків та пришвидшити їхнє плодоношення, пише 24 Канал з посиланням на ТСН. У складі кропиви містяться всі необхідні поживні елементи для овочів.

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Чим корисна кропива для огірків?

Рослина багата джерелом азоту, який формує зелену масу. Азот робить листя великим й насичує кольором, а чим потужнішим є листя, тим краще формуються плоди.

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Калій відповідає за утворення зав’язей, покращує смак огірків та підвищує стійкість рослин до хвороб та шкідників. У кропиві міститься залізо, яке запобігає пожовтінню листя.

Для приготування візьміть пластикове відро та наповніть його на 2/3 об’єму стеблами й листям кропиви. Кропиву треба залити відстояною чи дощовою водою, не доходять 10 сантиметрів до краю, тоді накрити відро тканиною, щоб забезпечити доступ повітря.

Кропива покращує урожай огірків
Кропива покращує урожай огірків / Фото Unsplash

Добриво повинне простояти в теплому й затіненому місці 10 – 14 днів. Раз у два дні суміш потрібно перемішувати. Коли з’явиться піна й насичений колір рідини, то це стане ознакою того, що підживлення готове. Настій є концентратом, тому перед застосуванням його потрібно розвести.

До слова! Огірки не слід садити поруч з певними рослинами. Невдалий вибір місця для посадки огірків може призвести до їхньої вразливості до шкідників, грибкових захворювань, а також зниження врожайності та якості плодів.

Для кореневого підживлення потрібно пропорція 1:10 – одна частина настою на десять частин води. Для обприскування по листю концентрація повинна бути слабшою – 1:20. Під корінь огірки потрібно підживлювати раз на тиждень у вечірній час. Після кількох процедур рослина активізується, зав’язі почнуть зростати, тож можна буде очікувати на гарний урожай.