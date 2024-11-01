Растут без воды и солнца: 5 самых живучих домашних растений

Все растения нуждаются в уходе, однако некоторые из них не являются прихотливыми и не требуют к себе много внимания. Такие растения подходят тем, кто редко бывает дома или же нет много времени на обеспечение соответствующих условий.

Если вам хочется иметь дома растения, но постоянная занятость не позволяет за ними ухаживать, как следует, тогда стоит обратить внимание на домашние вазоны, которые могут самостоятельно расти, без особых потребностей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Эти растения станут украшением вашего дома, а вам при этом не придется за ними особо ухаживать.

Замиокулькас

Это растение стоит покупать всем начинающим, которые только начинают держать вазоны дома. Замиокулькас не нуждается в постоянном подливе. Летом вазон подливают раз в 2 недели, зимой – раз в месяц. Растение может адаптироваться к любому свету, но лучше всего растет при непрямом солнечном свете.

Пеперомия туполистная

Растение прекрасно переносит слабое освещение, а ее листья способны оставаться при этом здоровыми в течение нескольких месяцев. Ухаживать за вазоном легко, поскольку он требует нечастого подливания, потому что растет при среднем или низком уровне влажности.

Сансевиерия цилиндрическая

Этот вазон популярен благодаря тому, что является неприхотливым в уходе. Растения могут продаваться в торфяной смеси, однако их лучше пересадить в почву, предназначенную для кактусов и суккулентов. Подливать вазон нужно лишь раз в две недели в летнее время и всего лишь раз в месяц зимой. Держать Сансевиерию можно у окна, однако избегать прямых солнечных лучей.



Сансевиерия легка в уходе / Фото Pexels

Эпипремнум золотистый

Вазон хорошо растет при непрямом свете и способен выдерживать длительный период со слабым освещением. Подливать растение надо только тогда, когда подсохнет почва.

Аглаонема

Это вечнозеленое растение хорошо растет при непрямом освещении. Оно переносит сухой воздух, однако любит высокую влажность. Почву нужно поддерживать во влажном состоянии с весны до осени, зимой полив сокращается. Для стимулирования роста, цветы и плоды надо обрезать.