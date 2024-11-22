Если в вашем доме есть печь, камин или даже баня, то для них не подойдут определенные виды дров, пишет 24 Канал со ссылкой на Baza-Drov.

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Чтобы вам лучше было ориентироваться в том, какие же дрова нельзя использовать, рекомендуем воспользоваться советами от специалистов, которые четко рассказали, какие породы деревьев нельзя применять.

Чем нельзя отапливать печь

Пихта – у нее низкая теплоотдача, которая сильно задымляет пространство;

– у нее низкая теплоотдача, которая сильно задымляет пространство; Осина – имеет низкую энергоэффективность и большой расход, поэтому для отопления вам понадобится много дров;

– имеет низкую энергоэффективность и большой расход, поэтому для отопления вам понадобится много дров; Ива – содержит большое количество смолы и влаги, поэтому со временем только приведет к загрязнению дымохода.



Названы дрова, которыми нельзя отапливать камин или печь / Фото Pexels

Чем нельзя отапливать камин

Черемуха, рябина – они выделяют мало тепла, но много копоти;

– они выделяют мало тепла, но много копоти; Лиственница – прогорает не совсем равномерно и выделяет много угарного газа;

– прогорает не совсем равномерно и выделяет много угарного газа; Липа – содержит много смолы и может загрязнить воздух и дымоход.

Владельцам открытого камина следует знать о том, что дрова хвойных пород (туя, сосна, ель) из-за высокого содержания смолы могут стрелять во время горения, поэтому это может привести к пожару.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Чем нельзя отапливать баню

Ива, тополь – эта мягкая древесина имеет низкую теплотворность и кратковременное горение, оставляет после себя много пепла.

– эта мягкая древесина имеет низкую теплотворность и кратковременное горение, оставляет после себя много пепла. Пихта, вяз – выделяет много дыма и может вызвать аллергическую реакцию.

– выделяет много дыма и может вызвать аллергическую реакцию. Софора – содержит токсичные вещества, которые способны привести даже к отравлению.

Специалисты советуют не использовать для отопления старую окрашенную или покрытую лаком древесину. Также надо отказаться от трухлявых дров и остатков старых досок.