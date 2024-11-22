Якщо у вашому будинку є піч, камін чи навіть лазня, то для них не підійдуть певні види дров, пише 24 Канал з посиланням на Baza-Drov.

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Щоб вам краще було орієнтуватися в тому, які ж дрова не можна використовувати, рекомендуємо скористатися порадами від фахівців, які чітко розповіли, які породи дерев не можна застосовувати.

Чим не можна опалювати піч

Ялиця – у неї низька тепловіддача, яка сильно задимлює простір;

– у неї низька тепловіддача, яка сильно задимлює простір; Осика – має низьку енергоефективність та велику витрату, тож для опалення вам знадобиться багато дров;

– має низьку енергоефективність та велику витрату, тож для опалення вам знадобиться багато дров; Верба – містить велику кількість смоли та вологи, тож з часом лише призведе до забруднення димоходу.



Названо дрова, якими не можна опалювати камін чи піч / Фото Pexels

Чим не можна опалювати камін

Черемха, горобина – вони виділяють мало тепла, але багато кіптяви;

– вони виділяють мало тепла, але багато кіптяви; Модрина – прогорає не зовсім рівномірно та виділяє багато чадного газу;

– прогорає не зовсім рівномірно та виділяє багато чадного газу; Липа – містить багато смоли й може забруднити повітря та димохід.

Власникам відкритого каміну варто знати про те, що дрова хвойних порід (туя, сосна, ялина) через високий вміст смоли можуть стріляти під час горіння, тож це може призвести до пожежі.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Чим не можна опалювати лазню

Верба, тополя – ця м’яка деревина має низьку теплотворність та короткотривале горіння, залишає після себе багато попелу.

– ця м’яка деревина має низьку теплотворність та короткотривале горіння, залишає після себе багато попелу. Ялиця, в’яз – виділяє багато диму й може викликати алергічну реакцію.

– виділяє багато диму й може викликати алергічну реакцію. Софора – містить токсичні речовини, які здатні призвести навіть до отруєння.

Фахівці радять не використовувати для опалення стару пофарбовану чи покриту лаком деревину. Також треба відмовитися від трухлявих дров та залишків старих дощок.