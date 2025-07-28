Эти 6 вещей нужно убирать каждый месяц, но почти никто этого не делает

Уборка в доме это часто неприятная задача, которую большинство людей старается свести к минимуму. И из-за этого пропускает несколько важных мест, которые нужно чистить каждые четыре недели.

Генеральная ежемесячная уборка – это не менее важная задача, чем бытовое поддержание порядка, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Но многие им пренебрегают и верят, что того, что они убирают каждую неделю, должно быть вполне достаточно.

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Вентиляция

Вентиляционные отверстия достаточно быстро заполняются разнообразной грязью и пылью, и очень редко кто-то вспоминает о них во время уборки. А впрочем, чистить их ежемесячно важно, чтобы воздух в вашем доме оставался чистым и свободным от лишних частиц пыли.

Средства для чистки

Так, каждый месяц нужно стирать микрофибровые салфетки, чистить резиновые перчатки, заменять тряпки для протирания пыли и для мытья пола, губки для посуды и тому подобное. Ведь без качественных и чистых принадлежностей для уборки вы точно не достигнете желаемого результата.

Запчасти для стиральной машины

Стиральная машина – это незаменимый инструмент в доме. Но то, что в ней стирается ваша одежда, совсем не значит, что ее саму не нужно отдельно чистить. Каждый месяц нужно доставать и мыть отделение для моющих средств и резиновые уплотнители.

Накопление моющего средства, грязи и пыли может привести к образованию плесени и грибка, и это точно не повлияет хорошо на качество стирки вашей одежды. А мы уже рассказывали ранее, как быстро почистить стиральную машину, чтобы избавиться от всех неприятных загрязнений.



Стиральную машину нужно чистить / Фото Pexels

Мусорное ведро

Конечно, каждые несколько дней вам приходится выносить мусор, но как часто вы не только меняете пакет, но и моете само ведро и ящик, в котором оно стоит? Вы будете удивлены, сколько грязи там может накопиться даже за относительно непродолжительное время.

Телефон

Очень легко забыть о своем телефоне, а именно о его чистке – оказывается, в среднем на вашем смартфоне в 10 раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза. И это неудивительно, ведь часто люди не расстаются с телефоном и в туалете, и на кухне, и на улице – и очень редко протирают и дезинфицируют его.

Шопперы и многоразовые сумки для продуктов

Если вы пользуетесь шопперами и многоразовыми сумками вместо пластиковых пакетов – это экологично и прекрасно. Но для того, чтобы это также было гигиеничным, их нужно регулярно стирать, о чем многие забывают.