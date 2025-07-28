Ці 6 речей потрібно прибирати кожного місяця, але майже ніхто цього не робить

Прибирання в домі – це часто неприємне завдання, яке більшість людей намагається звести до мінімуму. І через це пропускає кілька важливих місць, що потрібно чистити кожні чотири тижні.

Генеральне щомісячне прибирання – це не менш важливе завдання, ніж побутове підтримання порядку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Але чимало людей ним нехтують та вірять, що того, що вони прибирають кожного тижня, має бути цілком достатньо.

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Вентиляція

Вентиляційні отвори досить швидко заповнюються різноманітним брудом та пилом, і дуже рідко хтось згадує про них під час прибирання. А втім, чистити їх щомісяця важливо, аби повітря у вашому домі залишалося чистим та вільним від зайвих частинок пилу.

Засоби для чищення

Так, кожного місяця потрібно прати мікрофіброві серветки, чистити гумові рукавички, замінювати ганчірки для протирання пилу та для миття підлоги, губки для посуду тощо. Адже без якісного та чистого приладдя для прибирання ви точно не досягнете бажаного результату.

Запчастини пральної машини

Пральна машина – це незамінний інструмент у домі. Але те, що у ній переться ваш одяг, зовсім не значить, що її саму не потрібно окремо чистити. Кожного місяця потрібно діставати та мити відділення для мийних засобів та гумові ущільнювачі.

Накопичення мийного засобу, бруду та пилу може призвести до утворення цвілі та грибка, і це точно не вплине добре на якість прання вашого одягу. А ми вже розповідали раніше, як швидко почистити пральну машину, аби позбутися усіх неприємних забруднень.



Пральну машину потрібно чистити / Фото Pexels

Сміттєве відро

Звісно, кожні кілька днів вам доводиться виносити сміття, але як часто ви не тільки змінюєте пакет, але й миєте саме відро та шухляду, у якій воно стоїть? Ви будете здивовані, скільки бруду там може накопичитися навіть за відносно нетривалий час.

Телефон

Дуже легко забути про свій телефон, а саме про його чищення – виявляється, в середньому на вашому смартфоні в 10 разів більше бактерій, аніж на сидінні унітаза. І це не дивно, адже часто люди не розлучаються з телефоном і в туалеті, і на кухні, і на вулиці – і дуже рідко протирають та дезінфікують його.

Шопери та багаторазові сумки для продуктів

Якщо ви користуєтеся шоперами та багаторазовими сумками замість пластикових пакетів – це екологічно та чудово. Але для того, аби це також було гігієнічним, їх потрібно регулярно прати, про що чимало людей забуває.