Чем обрызгивать помидоры от фитофторы: вырастут большими и вкусными

Фитофтороз чаще всего поражает помидоры. Чтобы болезнь не зашла слишком далеко и не поразила весь урожай, надо быстро браться за ее выведение из овощей.

Споры фитофторы могут находиться на земле, остатках растений, рабочем инвентаре или семенах, поэтому с этой болезнью на овощах довольно трудно бороться. Грибок начинает быстро развиваться из-за повышенной влажности. Сначала он поражает листья томатов, тогда стебель, а затем перебирается к плоду.

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Фитофтороз можно определить благодаря черным пятнам на растениях и засохшим листьям. Эта болезнь быстро распространяется с одного куста на другой, поэтому может лишить садоводов всего урожая.

Благоприятной средой является густая засадка томатов, перепады температуры и погоды, частые дожди и сырая и прохладная погода.

Профилактика от фитофторы

Очень важно правильно поливать томаты и не допускать застоя влаги. Иначе споры фитофторы начнут быстро размножаться. Поливать помидоры рекомендовано в утреннее время. Чтобы вода не задерживалась у корней в период затяжных дождей – землю у корней надо рыхлить.

Также важно удалять половину зеленой массы на каждом кусте. Особое внимание обращайте на высокорослые сорта. Обрезайте пасынки, листья и некрасивые и несозревшие плоды.



Помидоры надо спасать от фитофтороза / Фото Pexels

Как бороться с фитофторой народными методами

Молочной сывороткой надо опрыскивать листья. Для этого ее надо просто развести с водой в равных пропорциях.

Междурядья помидоров рекомендуется посыпать золой неделю после посадки. Второй раз процедуру следует провести во время завязывания плодов.

От фитофторы помогает раствор йода и молока. Один литр молока разведите в 10 литрах воды и добавьте 15 капель йода. Растения опрыскивайте каждые две недели.

Спасти овощи от заболевания могут дрожжи. Ими надо обработать помидоры на начальном этапе заражения. 100 граммов дрожжей разведите в 10 литрах воды и обрабатывайте раствором кусты.

Огородники рекомендуют для борьбы с фитофторой применять поваренную соль. Один стакан надо развести в 10 литрах воды. Этим раствором обрабатывайте зеленые плоды раз в месяц.

А вот раствором навоза можно обрабатывать кроме томатов еще баклажаны и картофель. Полкилограмма навоза разведите в литре воды и полученным настоем опрыскивайте растения.