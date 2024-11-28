Если вы хотите ежедневно наслаждаться идеальным напитком, тогда советуем узнать важное правило хранения кофейных зерен, пишет 24 Канал со ссылкой на Марту Стюарт.

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Зерна кофе в идеальном состоянии могут храниться 9 месяцев или даже дольше, если их правильно хранить. Впрочем, здесь надо обратить внимание на способ обжарки, поскольку от него зависит срок хранения.

Кофе светлой обжарки дороже из-за лучшего качества зерен, поэтому соответственно и дольше хранится. Темная обжарка является более насыщенной, однако кофейные зерна склонны выделять углекислый газ, потому что дольше обжаривались.

Как и где хранить кофе

Свежесть кофейных зерен может потеряться, если они будут стоять постоянно на свету или во влажном месте. Значительное влияние на кофе имеет температура и кислород. Для того, чтобы вкус напитка не отличался, стоит запомнить несколько основных правил хранения.

Чтобы качество и вкус кофе сохранился, зерна нужно засыпать в герметичный контейнер. Марта Стюарт советует хранить их в керамических или металлических банках, которые блокируют поступление света внутрь.

Лучшим местом хранения станет прохладный и темный шкаф подальше от солнечного света. Не стоит держать кофейные зерна в шкафу вблизи батарей или газовой плиты.



Кофейные зерна надо хранить в темном шкафу / Фото Pexels

Что интересно, кофейные зерна можно хранить даже в морозильной камере. Таким образом срок их годности можно продлить до года. Для замораживания достаточно будет воспользоваться герметичным контейнером. Но для того, чтобы не прибегать к таким манипуляциям, лучше покупать кофе в меньших фасовках.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Часто кофейную гущу используют для утилизации плохих запахов из холодильника. Если такой лайфхак действительно действенный и дает возможность вторично воспользоваться кофейной гущей, то от хранения самого кофе в холодильнике советуем отказаться. Кофейные зерна или уже молотый кофе быстро впитает влагу и плохие запахи, поэтому вкус кофе ухудшится, а качество испортится сразу.