Сажайте мяту только возле этих растений: тогда она не захватит сад

Мята – это растение, которое имеет чрезвычайно большое количество замечательных качеств, и ее можно использовать и в чаях, и для ароматных букетов. Но если посадить ее в неподходящем месте, она может быстро захватить сад и разрастись слишком сильно.

Мята – это невероятная трава, которая точно стоит того, чтобы выращивать ее у себя в саду. И аромат растения очень резкий и свежий, и благодаря этому она может отпугивать вредителей и защищать сад от жуков и грызунов. Но сажать ее нужно в правильно выбранных местах.

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Где можно выращивать мяту

Мята – это достаточно простое в выращивании растение, и иногда – даже слишком простое. Дело в том, что при неправильной посадке растение становится достаточно агрессивным и начинает захватывать сад. Корни могут распространиться по всему грунту и мята даже начинает затенять другие растения и наносит им вред.

Лучше всего сразу знать, какие растения достаточно выносливые, чтобы мяту можно было сажать рядом с ними. Это растение нужно сажать там, где она не нанесет вреда соседям, а взамен принесет пользу и отпугнет вредителей.

Свекла

Довольно неожиданное соседство, но удивительно полезное. Запах мяты помогает отпугивать различных насекомых, которые атакуют листья свеклы и сам плод. Кроме того, листья мяты будут также охлаждать почву, а это будет полезно для свеклы в жаркую погоду.



Мяту можно выращивать возле свеклы / Фото Pexels

Лук, брокколи, помидоры брокколи

Вот еще три замечательных соседа для мяты. Эти растения достаточно сильные, чтобы мята не навредила им своими корнями, зато ее запах будет отпугивать всех неприятных насекомых. Также можно сажать мяту и возле фасоли.

Зато есть и растения, возле которых мяту нельзя сажать ни в коем случае. В частности, не стоит ее высаживать рядом с другими травами, такими как:

орегано;

петрушка;

розмарин.

Еще один вариант выращивать мяту, чтобы она точно не навредила ни одному растению – это в горшке.