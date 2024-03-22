Многие дачники думают о том, где лучше сажать баклажаны – на солнце или в тени. Но это не единственное, о чем вам нужно заботиться. Нужно учесть и правило соседства, чтобы растение было крепким и дало хороший урожай.
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Возле чего сажать баклажаны в грунт
Конечно же, фермеры начинают готовиться к дачному сезону заранее, и уже в конце февраля начинают выращивать рассаду и замачивать семена. Поэтому, если вы не успели сделать это зимой, расстраиваться не стоит, ведь подумать о желаемом соседстве можно и сейчас.
Лучшими соседями для баклажанов будут такие культуры:
- фасоль;
- редис;
- белокочанная капуста;
- редис;
- тыква;
- горох;
- свекла;
- кабачок.
В то же время, есть и культуры, возле которых точно не стоит сажать баклажаны. В частности, вам точно нужно избегать соседства с помидорами, ведь эти овощи могут быть атакованы одинаковыми вредителями. По этой же причине не стоит сажать баклажаны рядом с кустами картофеля, ведь тогда оба растения станут жертвой колорадских жуков.
А вот если вы хотите посадить рядом болгарский перец, старайтесь соблюдать дистанцию между культурами 70 – 80 сантиметров между грядками.
Баклажаны нужно разумно высаживать / Фото Pexels
Рядом с чем можно сажать баклажаны в теплице
Если вы хотите получить более ранний урожай, вы можете высадить ваши баклажаны в теплице. Но и в таком случае нужно учесть правила соседства.
В частности, посадить баклажаны можно возле:
- болгарского перца;
- огурца;
- кукурузы.
Так же, как и на огороде, в теплице нельзя сажать баклажаны возле картофеля, томатов и даже табака.