Чимало дачників думають про те, де краще садити баклажани – на сонці чи у тіні. Та це не єдине, про що вам потрібно піклуватися. Потрібно врахувати і правило сусідства, щоб рослина була міцною та дала хороший урожай.

Цікаво Для швидкого росту: чим потрібно підживлювати виноград навесні

Біля чого садити баклажани у ґрунт

Звісно ж, фермери починають готуватися до дачного сезону заздалегідь, і вже наприкінці лютого починають вирощувати розсаду та замочувати насіння. Отож, якщо ви не встигли зробити це взимку, засмучуватися не варто, адже подумати про бажане сусідство можна і зараз.

Найкращими сусідами для баклажанів будуть такі культури:

квасоля;

редис;

білокачанна капуста;

редис;

гарбуз;

горох;

буряк;

кабачок.

Водночас, є і культури, біля яких точно не варто садити баклажани. Зокрема, вам точно потрібно уникати сусідства із помідорами, адже ці овочі можуть бути атаковані однаковими шкідниками. З цієї ж причини не варто саджати баклажани поряд із кущами картоплі, адже тоді обидві рослини стануть жертвою колорадських жуків.

А ось якщо ви хочете посадити поряд болгарський перець, намагайтеся дотримуватися дистанції між культурами 70 – 80 сантиметрів між грядками.



Баклажани потрібно розумно висаджувати / Фото Pexels

Поряд з чим можна садити баклажани у теплиці

Якщо ви хочете отримати більш ранній врожай, ви можете висадити ваші баклажани у теплиці. Та і в такому випадку потрібно врахувати правила сусідства.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Зокрема, посадити баклажани можна біля:

болгарського перцю;

огірка;

кукурудзи.

Так само, як і на городі, в теплиці не можна садити баклажани біля картоплі, томатів та навіть тютюну.