Чимало дачників думають про те, де краще садити баклажани – на сонці чи у тіні. Та це не єдине, про що вам потрібно піклуватися. Потрібно врахувати і правило сусідства, щоб рослина була міцною та дала хороший урожай.

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Біля чого садити баклажани у ґрунт

Звісно ж, фермери починають готуватися до дачного сезону заздалегідь, і вже наприкінці лютого починають вирощувати розсаду та замочувати насіння. Отож, якщо ви не встигли зробити це взимку, засмучуватися не варто, адже подумати про бажане сусідство можна і зараз.

Найкращими сусідами для баклажанів будуть такі культури:

  • квасоля;
  • редис;
  • білокачанна капуста;
  • редис;
  • гарбуз;
  • горох;
  • буряк;
  • кабачок.

Водночас, є і культури, біля яких точно не варто садити баклажани. Зокрема, вам точно потрібно уникати сусідства із помідорами, адже ці овочі можуть бути атаковані однаковими шкідниками. З цієї ж причини не варто саджати баклажани поряд із кущами картоплі, адже тоді обидві рослини стануть жертвою колорадських жуків.

А ось якщо ви хочете посадити поряд болгарський перець, намагайтеся дотримуватися дистанції між культурами 70 – 80 сантиметрів між грядками.

Баклажани можна садити не повсюди
Баклажани потрібно розумно висаджувати / Фото Pexels

Поряд з чим можна садити баклажани у теплиці

Якщо ви хочете отримати більш ранній врожай, ви можете висадити ваші баклажани у теплиці. Та і в такому випадку потрібно врахувати правила сусідства.

Зокрема, посадити баклажани можна біля:

  • болгарського перцю;
  • огірка;
  • кукурудзи.

Так само, як і на городі, в теплиці не можна садити баклажани біля картоплі, томатів та навіть тютюну.