Чимало дачників думають про те, де краще садити баклажани – на сонці чи у тіні. Та це не єдине, про що вам потрібно піклуватися. Потрібно врахувати і правило сусідства, щоб рослина була міцною та дала хороший урожай.
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Біля чого садити баклажани у ґрунт
Звісно ж, фермери починають готуватися до дачного сезону заздалегідь, і вже наприкінці лютого починають вирощувати розсаду та замочувати насіння. Отож, якщо ви не встигли зробити це взимку, засмучуватися не варто, адже подумати про бажане сусідство можна і зараз.
Найкращими сусідами для баклажанів будуть такі культури:
- квасоля;
- редис;
- білокачанна капуста;
- редис;
- гарбуз;
- горох;
- буряк;
- кабачок.
Водночас, є і культури, біля яких точно не варто садити баклажани. Зокрема, вам точно потрібно уникати сусідства із помідорами, адже ці овочі можуть бути атаковані однаковими шкідниками. З цієї ж причини не варто саджати баклажани поряд із кущами картоплі, адже тоді обидві рослини стануть жертвою колорадських жуків.
А ось якщо ви хочете посадити поряд болгарський перець, намагайтеся дотримуватися дистанції між культурами 70 – 80 сантиметрів між грядками.
Баклажани потрібно розумно висаджувати / Фото Pexels
Поряд з чим можна садити баклажани у теплиці
Якщо ви хочете отримати більш ранній врожай, ви можете висадити ваші баклажани у теплиці. Та і в такому випадку потрібно врахувати правила сусідства.
Зокрема, посадити баклажани можна біля:
- болгарського перцю;
- огірка;
- кукурудзи.
Так само, як і на городі, в теплиці не можна садити баклажани біля картоплі, томатів та навіть тютюну.