Большинство людей привыкли хранить куриные яйца в холодильнике, пишет 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

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Впрочем, есть определенная часть людей, которые покупают много яиц, или имеют дома кур, поэтому все яйца не удается сохранить в холодном месте, поэтому хранят их в шкафу на кухне или где-то в погребе.

Эксперты говорят, что яйца должны храниться в холодном месте без каких-либо перепадов температур. Нельзя их из холодного помещения переносить в теплое, а потом снова нести в холод, если речь идет о погребе. Лучше всего все же хранить их в холодильнике, чтобы быть уверенными в том, что они не испортятся.



Яйца нужно хранить в холодильнике / Фото Pexels

Яйца ни в коем случае нельзя хранить где-то в кухонном шкафу, поскольку температура на кухне может быть разной. Это зависит от приготовления пищи, в момент когда выделяется много тепла или пара.

Лучше всего яйца хранить в холодильнике, в котором есть постоянная температура. Таким образом они всегда будут оставаться свежими. Чтобы во время варки скорлупа яиц не треснула, оставьте их на 30 минут в комнатной температуре, а потом бросайте в воду.

Также стоит запомнить, что яйца надо держать в оригинальной упаковке из магазина на полке, а не перекладывать их в дверцу в специальное место отведенное для яиц. Двери холодильника часто открываются, поэтому это может иметь плохое влияние на качество яиц, которые начнут преждевременно портиться.