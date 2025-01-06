Многие убеждены, что из-за неудачно выбранного места для хранения денег можно не только не накопить их, но и пригласить в дом нищету, сообщает 24 Канал. И класть там нельзя не только крупные купюры, но и даже мелкие монетки.

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Стеклянные банки

Привычка, как убеждают эзотерики, является вредной для семейного бюджета – а все вроде бы из-за того, что в банке купюры лежат смятыми и без порядка, а деньги вроде бы любят порядок.

И если вы будете хранить их хаотично, это будет только накапливать негативную энергетику. Кроме того, по приметам, нельзя хранить деньги за стеклом – оно перекрывает денежные потоки и способствует застою финансов.

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В книжке

Это далеко не лучшее хранилище для финансов, но если вы все же выбрали его, тогда нужно обратить внимание на то, какую именно книгу вы выбираете. Если это драматическое произведение, то будьте готовы, что хранение купюр там может обернуться драматическими финансовыми затратами.

Гораздо лучше для хранения денег подойдет книга с положительным сюжетом – особенно в случае, если она о королях, успехе или богатстве.



В книге хранить деньги не стоит / Фото Pexels

В пластиковых емкостях

Пластик считается "бедным" материалом, и поэтому он может привлечь в дом нищету и безденежье, если держать в такой емкости деньги. Если вы не хотите перекрыть финансовый поток, лучше найти для денег красивую копилку.