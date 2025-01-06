Чимало людей переконані, що через невдало обране місце для зберігання грошей можна не тільки не накопичити їх, але й запросити до дому злидні, повідомляє 24 Канал. І класти там не можна не тільки великі купюри, але й навіть дрібні монетки.

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Скляні банки

Звичка, як переконують езотерики, є шкідливою для сімейного бюджету – а все начебто через те, що у банці купюри лежать зім'ятими та без ладу, а гроші начебто люблять порядок.

І якщо ви будете зберігати їх хаотично, це буде тільки накопичувати негативну енергетику. Окрім того, за прикметами, не можна зберігати гроші за склом – воно перекриває грошові потоки та сприяє застою фінансів.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

У книжці

Це далеко не найкраще сховище для фінансів, але якщо ви все ж обрали його, тоді потрібно звернути увагу на те, яку саме книгу ви обираєте. Якщо це драматичний твір, то будьте готові, що зберігання купюр там може обернутися драматичними фінансовими витратами.

Набагато краще для зберігання грошей підійде книга з позитивним сюжетом – особливо у випадку, якщо вона про королів, успіх чи багатство.



У книзі зберігати гроші не варто / Фото Pexels

У пластикових місткостях

Пластик вважається "бідним" матеріалом, і тому він може привабити до оселі злидні та безгрошів'я, якщо тримати у такій місткості гроші. Якщо ви не хочете перекрити фінансовий потік, краще знайти для грошей красиву скарбничку.