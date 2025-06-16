Только не здесь: 5 мест, где никогда нельзя сажать гортензии

Казалось бы, гортензии – это те цветы, которые могут украсить собой любую часть участка, будь то сад, двор или место за забором. Впрочем, все же есть несколько мест, где сажать растения не советуют.

Ряды кустов гортензий в цвету создают просто незабываемое впечатление, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Впрочем, если вы действительно хотите увидеть пышное цветение, место для посадки растений стоит выбирать достаточно внимательно.

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Вдоль стен, выходящих на юг

Гортензии требуют очень четкого баланса солнца и тени, и любое место, где солнце светит все время, будет для этих растений недопустимым. Зато лучше выбрать для них участок, где они будут получать утреннее солнце и полуденную тень.

Не стоит сажать их вдоль стен, выходящих на юг, ведь так ваши гортензии получат максимальное количество солнечных лучей в течение дня, и это не пойдет им на пользу.

В полностью затененном участке

Так же, как круглосуточный солнечный свет будет вредить гортензиям, они не переносят и полной тени. Поэтому не стоит сажать их в слишком глубокой тени за зданиями или другими высокими растениями.

Многие считают гортензии достаточно теневыносливыми, однако учитывайте то, что она все еще нуждается в свете и тепле для того, чтобы процветать.

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Возле системы орошения

Конечно же, гортензия, как и любое другое растение, нуждается в поливе. Но особенность заключается в том, что листья этих цветов никогда не должны мокнуть, ведь в таком случае, когда оно попадет на солнце, оно может получить ожоги. Поэтому гортензии нужно всегда подключать к системе капельного полива, или поливать вручную под корень.



Полив гортензий должен быть очень осторожным / Фото Pexels

Во влажной почве

Полив для гортензий жизненно важен, но также нужно следить, чтобы они не стояли все время в мокрой земле. Также старайтесь избегать почвы, которая остается влажной слишком долго после полива, ведь тогда гортензии могут сгнить.

В песчаной почве

Очень много гортензий хорошо растут в прибрежных районах – но сажать их в слишком песчаную почву не стоит. В отличие от влажного, проблема здесь заключается в том, что он слишком быстро просыхает, и растение не получает достаточно влаги.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, почему ваши гортензии отказываются расти – о возможных причинах могут не догадываться даже опытные садоводы.