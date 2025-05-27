В этих 5 местах никогда нельзя выращивать огурцы: урожая не будет

Огурцы – это растения, которые очень популярны на украинских огородах из-за того, что не требуют особого ухода. Но вы не дождетесь хорошего урожая, если изначально посадить растения на неудачном участке.

Огурцы важно высадить на месте, где они будут получать достаточно солнца и иметь хорошо дренированную почву, иначе они не смогут вырасти большими и вырастить плоды, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Поэтому делимся перечнем мест, где огурцы точно сажать не стоит.

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Рядом с другими тыквенными

Избегайте посадки огурцов возле других тыквенных культур – например, рядом с дынями, кабачками и тыквами. Растения этой семьи привлекают одинаковых вредителей и болезни, а это может сделать ваши огурцы чрезвычайно уязвимыми и болезненными.

Кроме того, все эти растения имеют одинаковые требования к почве, и это заставит их конкурировать за питательные вещества и воду.

Ветряные районы

Еще одно место, где точно не стоит сажать огурцы – это то, где нет защиты от ветра. Ветреные и открытые места могут привести к разрыву листьев, увядания и других повреждений.

Ветер может быть особенно вредным для огурцов, которые крепятся к шпалерам – тогда есть риск, что ветер повредит не только плоды, но и само растение.

Места с большим количеством воды

Огурцы имеют поверхностные корни, что подвержены грибковым заболеваниям. А это значит, что вам нужно держать ваши растения как можно дальше от большого количества воды и влажности.

Если вы посадите их на месте, где вода обычно накапливается после полива и дождя, это может привести к различным болезням и гниению корней.



Огурцы не любят много воды / Фото Pexels

Места без освещения

Как и большинство овощных растений, огурцы для процветания требуют от шести до восьми часов полного солнца. Посадка в затененных местах у стен здания, заборов или высоких деревьев может существенно снизить урожайность и качество огурцов.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, где нельзя сажать помидоры, чтобы не остаться без урожая.

Слишком маленькие грядки

Огурцы – это вьющиеся растения, что могут быстро захватывать пространство, на котором их сажают. И выращивание огурцов на слишком маленьком участке может привести к задержке роста растений и образования плодов. Также это уменьшит поток воздуха и сделает растения уязвимыми к грибкам.