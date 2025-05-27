Обратите внимание: дачники назвали места, где никогда нельзя сажать помидоры

Выращивание помидоров не является сложным процессом, однако по незнанию, некоторые огородники могут допустить ошибку и посадить помидоры в тех местах, в которых они не будут расти.

Есть определенные участки, где томаты не приживаются и дают минимальный урожай, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Чтобы вырастить много плодов, томаты надо посадить в правильном месте.

Читайте также Добавьте это в лунку во время посадки помидоров: они поразят вкусом и размером

Конец мая – начало июня является идеальным периодом для посадки овощей, поэтому рассказываем, чего именно надо избегать.

До речі, знайти добрива за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Низкие участки

Помидоры лучше не сажать в низко расположенных участках, потому что там может скапливаться вода. Если посадить в таком месте помидоры, то от большого количества влаги корни начнут гнить.

Плохое освещение

Для хорошего роста помидоры нуждаются в солнечном свете ежедневно. Овощи хорошо растут на солнечных участках и хуже – в затененных.

Прошлогодние грядки

Не стоит сажать томаты на ту же самую грядку, где они росли в прошлом году. Чтобы помидоры выросли вкусными и сочными, стоит придерживаться севооборота.

Тесная посадка

Из-за нехватки места на грядке, дачники могут сажать много овощей рядом, но такое выращивание лишь повышает риск распространения и поражения плодов болезнями и снижает их урожайность.



Помидоры не стоит сажать рядом с другими овощами / Фото Pexels

Низкая питательность почвы

Не стоит сажать помидоры на песчаных почвах, поскольку в них мало питательных веществ, а поэтому плоды будут плохо развиваться. Томаты в уплотненной почве также могут страдать из-за плохого дренажа.

Участки подвержены поражениям вредителями

Лучше не сажать помидоры вблизи сорняков, потому что это может плохо повлиять на их рост. А еще в таких местах есть повышенный риск появления вредителей. Таким образом овощи можно подвергнуть тле, белокрылку или червей.

Участки с ограниченным доступом воды

Помидорам для роста нужно много влаги. Если томаты будут расти в местах, где нет доступа к дождевой воде, то это приведет к гниению верхушек и растрескиванию плодов.

Место под деревьями

Посадка помидоров под деревьями приведет к тому, что солнце не будет попадать на растения, а это приведет к плохому плодоношению и увеличит риск поражения вредителями. Если посадить томаты у грецкого ореха, то это может привести к гибели растения, потому что дерево выделяет юглон, который является токсичным для помидоров.