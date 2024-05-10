Никогда не сажайте эти растения рядом со свеклой: урожая не дождетесь

Некоторые растения могут прекрасно расти рядом со свеклой, но другие будут мешать росту этого растения. Поэтому их лучше рассадить по разным частям вашего участка.

Свекла – это незаменимый овощ на любой кухне, и именно поэтому овощ чрезвычайно популярен среди украинских огородников. Поэтому если вы хотите выращивать свеклу и у себя на участке, вам нужно запомнить, возле каких растений ее можно и нельзя сажать.

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Где можно и нельзя сажать свеклу

Свекла – это один из неприхотливых овощей, который на самом деле довольно просто вырастить у себя на огороде. Для этого корнеплода не нужно устраивать особые условия. Но даже несмотря на это, все же есть несколько правил, которых обязательно нужно придерживаться.

В частности, нужно подобрать для свеклы хороших соседей. Хорошо она будет расти рядом с такими овощами:

белокочанная капуста;

бобовые;

клубника;

лук;

чеснок;

пряные травы;

цветы.

Но будьте осторожны, если сосед вашей свеклы – морковь, ведь между огородниками все еще идут споры о том, стоит ли сажать их вместе. В общем они могут сосуществовать, но они одинаково потребляют питательные вещества из почвы и опустошают ее.



Свеклу нужно правильно сажать / Фото Pexels

Зато есть перечень культур, которые точно не стоит высаживать возле свеклы: