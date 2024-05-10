Никогда не сажайте эти растения рядом со свеклой: урожая не дождетесь
Источник:"Главред"
Некоторые растения могут прекрасно расти рядом со свеклой, но другие будут мешать росту этого растения. Поэтому их лучше рассадить по разным частям вашего участка.
Свекла – это незаменимый овощ на любой кухне, и именно поэтому овощ чрезвычайно популярен среди украинских огородников. Поэтому если вы хотите выращивать свеклу и у себя на участке, вам нужно запомнить, возле каких растений ее можно и нельзя сажать.
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Где можно и нельзя сажать свеклу
Свекла – это один из неприхотливых овощей, который на самом деле довольно просто вырастить у себя на огороде. Для этого корнеплода не нужно устраивать особые условия. Но даже несмотря на это, все же есть несколько правил, которых обязательно нужно придерживаться.
В частности, нужно подобрать для свеклы хороших соседей. Хорошо она будет расти рядом с такими овощами:
- белокочанная капуста;
- бобовые;
- клубника;
- лук;
- чеснок;
- пряные травы;
- цветы.
Но будьте осторожны, если сосед вашей свеклы – морковь, ведь между огородниками все еще идут споры о том, стоит ли сажать их вместе. В общем они могут сосуществовать, но они одинаково потребляют питательные вещества из почвы и опустошают ее.
Свеклу нужно правильно сажать / Фото Pexels
Зато есть перечень культур, которые точно не стоит высаживать возле свеклы:
- горчица;
- перец;
- кукуруза;
- петрушка;
- фенхель;
- шпинат;
- мангольд.