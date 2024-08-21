Вырвите укроп, чтобы не потерять урожай: вот для каких растений он вреден

Многие дачники привыкли к тому, чтобы высаживать укроп по всему огороду –и возле лука, и возле огурцов. Впрочем, некоторые такие решения являются не совсем удачными.

Укроп – это довольно полезное растение для вашего огорода, и оно может принести немало пользы, если высадить его правильно. И Porady 24 делятся советами относительно мест, где сажать укроп точно не стоит.

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Где нельзя сажать укроп

Укроп – это очень неприхотливая культура, которая будет расти почти везде – и на огороде, и на придомовом участке, и в саду. Но в отсутствии ухода есть небольшой нюанс, о котором огородники забывают, и который в конце концов приводит к тому, что они собирают мизерный урожай культуры.

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Прежде всего, не стоит выбирать для укропа любое свободное место на участке, ведь это заведомо ошибочный подход. И вы останетесь не только без культуры с грядки – эта ошибка может привести к тому, что снизится урожайность и культур рядом.

Вся ресь заключается в том, что через корни укроп выделяет в почву некоторые вещества, что могут подавлять определенные культуры, а также тормозить их рост. И если вовремя не прорвать укроп с таких грядок, тогда вы можете потерять урожай.



Укроп можно сажать не везде / Фото Pexels

Поэтому, вот несколько культур, возле которых укроп сажать очень не рекомендуют.

Морковь – культуры обоюдно замедляют развитие, а укроп может также заразиться морковной мухой.

– культуры обоюдно замедляют развитие, а укроп может также заразиться морковной мухой. Кресс-салат – растения будут отбирать друг у друга полезные вещества, поэтому сажать их нужно на расстоянии не менее 5 метров.

– растения будут отбирать друг у друга полезные вещества, поэтому сажать их нужно на расстоянии не менее 5 метров. Базилик – растения негативно влияют на вкус друг друга, а также есть риск, что они подхватят тлю или муху.

Также нельзя сажать укроп возле помидоров, сельдерея, пастернака и кинзы. Не советуют высаживать укроп и рядом с петрушкой. Эти растения требуют совершенно разного ухода и могут конкурировать за питательные вещества, а это негативно скажется на качестве всей зелени.