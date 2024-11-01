Ягод не увидите: вот где запрещено сажать малину

Размещение растений на вашем огороде и в саду прямо влияет на то, как они будут плодоносить. И если вы выберете неправильный участок, это приведет к отсутствию какого-либо урожая.

Малина – это довольно специфическое растение, и перед ее высадкой нужно разобраться, какой участок подойдет для нее лучше всего, сообщают 24 Канал. Кроме того, нужно учитывать и на соседей.

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Какие участки не подходят для малины?

Для того, чтобы получить лучший урожай ягоды, нужно не только удачно подобрать сорт, но и посадить малину в правильном месте. Впрочем, несколько местностей не подходят категорически, и лучше даже не пытаться вырастить малину там.

В частности, нужно избегать таких локаций:

Тенистые участки. Малина требует большого количества солнечного света для того, чтобы она могла полноценно расти и развиваться. И если вы посадите куст в тени, вы автоматически обрекаете себя на небольшой урожай и медленное развитие растения. Поэтому сажать ягоду нужно в месте, где на нее будет попадать солнце по крайней мере 6 – 8 часов в день.

Малина требует большого количества солнечного света для того, чтобы она могла полноценно расти и развиваться. И если вы посадите куст в тени, вы автоматически обрекаете себя на небольшой урожай и медленное развитие растения. Поэтому сажать ягоду нужно в месте, где на нее будет попадать солнце по крайней мере 6 – 8 часов в день. Низины и слишком влажные участки. Малине не нравится чрезмерный уровень влаги, и если вы посадите ее на влажном участке, или в месте, где постоянно накапливается вода, у кустов может начаться гниение корней, а это приведет к гибели растений.

Малине не нравится чрезмерный уровень влаги, и если вы посадите ее на влажном участке, или в месте, где постоянно накапливается вода, у кустов может начаться гниение корней, а это приведет к гибели растений. Близкое залегание грунтовых вод. Если грунтовые воды слишком близко, тогда это может также потерять малину. Тогда ягоды также будут страдать от избыточной влаги, а это повлияет на ее урожайность.

Если грунтовые воды слишком близко, тогда это может также потерять малину. Тогда ягоды также будут страдать от избыточной влаги, а это повлияет на ее урожайность. Кислые и тяжелые почвы. Малина просто не даст хороший урожай на глинистой и торфяной почве, ведь они имеют высокий уровень кислотности. Тогда возникают проблемы с дренажем, а это плохо влияет на корни куста.

Малина просто не даст хороший урожай на глинистой и торфяной почве, ведь они имеют высокий уровень кислотности. Тогда возникают проблемы с дренажем, а это плохо влияет на корни куста. Места возле крупных растений. Малина может соревноваться за солнечный свет и полезные элементы, а у крупных растений их просто не будет хватать и того, и того. Поэтому она не сможет полноценно расти.



Малину не стоит сажать в некоторых местах / Фото Pexels

Возле каких растений нельзя сажать малину

Существует несколько растений, с которыми малина вообще не уживается – они начинают конкурировать за питательные элементы и воду, или же могут иметь общих вредителей. Прежде всего, не стоит сажать ее возле винограда – он может подавить рост малины, и кусты пропадут.

Еще один запрет – это высадка петрушки и редиса рядом, ведь эти культуры не только замедляют рост малины, но и ухудшают ее вкус. Облепиха, жасмин и бузина – еще одни нежелательные соседи, которые могут конкурировать с растением за ресурсы.

А вот такие растения, как картофель, перец и баклажан могут переносить на малину различные болезни, поэтому лучше держать их подальше от малины.