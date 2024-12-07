Чтобы следующий год принес вам только удачу и радость, нужно уже сейчас разобраться с местом, где поставить елку, сообщает 24 Канал. Главное – избегайте нескольких опасных локаций с плохой энергетикой.

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Западная и северо-западная часть дома

Считается, что этот сектор дома или квартиры будет наиболее неблагоприятным для новогодней елки. Учитывайте также то, что если елку никак не получается поставить в благоприятном месте, тогда старайтесь не включать гирлянды и вместо этого используйте украшения в цветах металла и воды: серебряный, белый, золотой, желтый и синий.

В проходах и у дверей

Если поставить елку в узком коридоре или у дверей, это точно достаточно быстро создаст неудобства для передвижения. Можно случайно задеть дерево, а это может привести и к падению украшений, и к поломке веток самого дерева.

Особенно опасно это во время чрезвычайных ситуаций, когда нужен быстрый доступ к выходу.



Елку не стоит ставить в проходе / Фото Unsplash

Возле источников тепла

Располагать елку возле батареи, обогревателя или камина – не лучшая идея, ведь так вы создаете у себя дома риск возгорания. Высокая температура может пересушить ветви и иглы дерева, и это увеличит вероятность их возгорания.

Огни же гирлянд в сочетании с теплом также могут перегреться и вызвать пожар.

Возле окон и сквозняков

Поставить елку у окна может показаться удачной идеей, и это может повлиять на то, насколько долго она будет стоять у вас дома. Холодный воздух и сквозняки могут привести к засыханию дерева, осыпанию ветвей и потере его декоративного вида. Кроме того, такое расположение будет мешать вам открывать окна, а это усложнит проветривание помещения.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

На нестабильных поверхностях

Особенно нужно учитывать скользкие коврики, а также на неустойчивую мебель – например журнальные столики и тому подобное. Учитывайте, что если елка упадет, это приведет к поломке елочных украшений, или даже травм.