Яблочный уксус – это элементарный ингредиент, что найдется в каждом доме. Его часто используют не только в кулинарии, но и для уборки – а оказывается, немало пользы он принесет также и на огороде, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Борьба с грибковыми заболеваниями

В яблочном уксусе содержится уксусная кислота, и из-за своих антимикробных свойств он является достаточно эффективным фунгицидом – если его правильно развести.

Впрочем, будьте внимательны, ведь слишком большое его количество может только навредить вашим растениям. Благодаря уксусу можно предотвратить распространение мучнистой росы, черной пятнистости и раннего фитофтороза.

Для раствора нужно разводить две столовые ложки уксуса на 5 литров воды. Используйте средство для опрыскивания растений каждые 7 – 9 дней.

Отпугивание насекомых

Яблочный уксус можно использовать и в саду, чтобы избавиться от муравьев и тли. Кислотность уксуса сдерживает насекомых от нашествия на цветы и деревья; также раствор нетоксичен, поэтому не навредит растениям.

Смешайте уксус с водой в пропорции 1:3, а потом добавьте несколько капель моющего средства – и можно опрыскивать раствором цветник.

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Дезинфекция садовых инструментов

Химические средства для чистки – это не лучший вариант, когда речь идет об обработке садовых инструментов. Зато вы можете использовать уксус, чтобы отчистить ржавчину, грязь, землю и инфекции.

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Защита от слизней

Для борьбы со слизнями стоит использовать опрыскивание уксусом. Смешайте его в равном количестве с водой и опрыскайте места, где чаще всего бывают слизни. Уксус обезвоживает их, и в конце концов это приводит к гибели вредителей.



Слизней можно уничтожить уксусом / Фото Pexels

Уничтожение сорняков

Есть несколько способов использования уксуса для уничтожения сорняков на участке. Можно просто полить им сорняки, или же развести уксус водой в пропорции 1:10.

Впрочем, для большей эффективности можно добавить в раствор уксуса соль и моющее средство, а тогда опрыскивать сорняки. Но не стоит использовать его на грядках, ведь так вы можете навредить также и вашим культурным растениям.