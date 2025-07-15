Яблучний оцет – це елементарний інгредієнт, що знайдеться в кожному домі. Його часто використовують не тільки в кулінарії, але й для прибирання – а виявляється, чимало користі він принесе також і на городі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Боротьба з грибковими захворюваннями

У яблучному оцті міститься оцтова кислота, і через свої антимікробні властивості він є досить ефективним фунгіцидом – якщо його правильно розвести.

Втім, будьте уважні, адже надто велика його кількість може тільки нашкодити вашим рослинам. Завдяки оцту можна запобігти поширенню борошнистої роси, чорної плямистості та раннього фітофторозу.

Для розчину потрібно розводити дві столові ложки оцту на 5 літрів води. Використовуйте засіб для обприскування рослин кожні 7 – 9 днів.

Відлякування комах

Яблучний оцет можна використовувати і в саду, аби позбутися мурах та попелиці. Кислотність оцту стримує комах від навали на квіти та дерева; також розчин нетоксичний, тож не нашкодить рослинам.

Змішайте оцет з водою у пропорції 1:3, а тоді додайте кілька крапель мийного засобу – і можна обприскувати розчином квітник.

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Дезінфекція садових інструментів

Хімічні засоби для чищення – це не найкращий варіант, коли мовиться про обробку садових інструментів. Натомість ви можете використати оцет, аби відчистити іржу, бруд, землю та інфекції.

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Захист від слимаків

Для боротьби зі слимаками варто використовувати обприскування оцтом. Змішайте його у рівній кількості з водою та обприскайте місця, де найчастіше бувають слимаки. Оцет зневоднює їх, і зрештою це призводить до загибелі шкідників.



Слимаків можна знищити оцтом / Фото Pexels

Знищення бур'янів

Є кілька способів використання оцту для знищення бур'янів на ділянці. Можна просто полити ним бур'яни, або ж розвести оцет водою в пропорції 1:10.

Втім, для більшої ефективності можна також додати в розчин оцту сіль та мийний засіб, а тоді обприскувати бур'яни. Та не варто використовувати його на грядках, адже так ви можете нашкодити також і вашим культурним рослинам.