Кліщ живе до 3 місяців, але проблема полягає в тому, що відкладені яйця здатні пробути в ґрунті до 5 років, пише 24 Канал з посиланням на "Новини. Info". Шкідник є небезпечним, однак вивести його з городу все ж таки можна. Для цього варто скористатися кількома дієвими народними засобами.

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Як вивести павутинного кліща з перцю?

Сліди від павутинного кліща помітні одразу. Шкідник залишає тонку павутину на листі, а через деякий час на них з’являються маленькі дірочки. Вони погано впливають на стан листя, тож згодом краї підсихають й стає помітно, що рослина має нездоровий вигляд.

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Городники розповіли про ефективні розчини та настої, після використання яких можна позбутися павутинного кліща назавжди.

Мильним розчином

Це один з найдієвіших способів вивести павутинного кліща. Для приготування розчину потрібно натерти два шматки господарського мила. Отриману стружку слід розчинити в 15 літрах води й обприскати засобом заражені рослини. Мило створює плівку на рослині, яка не дає кліщу дихати й зупиняє поширення.



Павутинного кліща можна легко вивести / Фото Pexels

Цибулевим настоєм

Для засобу знадобиться 200 грамів сухого лушпиння, яке потрібно залити окропом й дати настоятися 6 годин. Після зазначеного часу рідину треба процідити й обробити настоєм грядку. Цибулевий розчин має дуже різкий запах, який відлякає всіх кліщів.

Часниковою водою

На дрібній терці натріть 150 грамів часнику й змішайте з 5 літрами води. Настоювати розчин не потрібно, тож його можна використовувати одразу після приготування, поки активні речовини ще в дії.