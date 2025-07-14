Кліщ живе до 3 місяців, але проблема полягає в тому, що відкладені яйця здатні пробути в ґрунті до 5 років, пише 24 Канал з посиланням на "Новини. Info". Шкідник є небезпечним, однак вивести його з городу все ж таки можна. Для цього варто скористатися кількома дієвими народними засобами.
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Як вивести павутинного кліща з перцю?
Сліди від павутинного кліща помітні одразу. Шкідник залишає тонку павутину на листі, а через деякий час на них з’являються маленькі дірочки. Вони погано впливають на стан листя, тож згодом краї підсихають й стає помітно, що рослина має нездоровий вигляд.
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Городники розповіли про ефективні розчини та настої, після використання яких можна позбутися павутинного кліща назавжди.
Мильним розчином
Це один з найдієвіших способів вивести павутинного кліща. Для приготування розчину потрібно натерти два шматки господарського мила. Отриману стружку слід розчинити в 15 літрах води й обприскати засобом заражені рослини. Мило створює плівку на рослині, яка не дає кліщу дихати й зупиняє поширення.
Павутинного кліща можна легко вивести / Фото Pexels
Цибулевим настоєм
Для засобу знадобиться 200 грамів сухого лушпиння, яке потрібно залити окропом й дати настоятися 6 годин. Після зазначеного часу рідину треба процідити й обробити настоєм грядку. Цибулевий розчин має дуже різкий запах, який відлякає всіх кліщів.
Часниковою водою
На дрібній терці натріть 150 грамів часнику й змішайте з 5 літрами води. Настоювати розчин не потрібно, тож його можна використовувати одразу після приготування, поки активні речовини ще в дії.