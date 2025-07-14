Клещ живет до 3 месяцев, но проблема заключается в том, что отложенные яйца способны пробыть в почве до 5 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на "Новости. Info". Вредитель является опасным, однако вывести его с огорода все же можно. Для этого стоит воспользоваться несколькими действенными народными средствами.

Читайте также Завязь засыхает и опадает: как спасти урожай огурцов

Как вывести паутинного клеща с перца?

Следы от паутинного клеща заметны сразу. Вредитель оставляет тонкую паутину на листьях, а через некоторое время на них появляются маленькие дырочки. Они плохо влияют на состояние листьев, поэтому впоследствии края подсыхают и становится заметно, что растение имеет нездоровый вид.

Кстати, найти удобрения по лучшим ценам можно на Prom. А еще саженцы, грунт, инвентарь и куча всего для огорода. Еще и доставка с подпиской "Для своих" будет бесплатная.

Огородники рассказали об эффективных растворах и настоях, после использования которых можно избавиться от паутинного клеща навсегда.

Мыльным раствором

Это один из самых действенных способов вывести паутинного клеща. Для приготовления раствора нужно натереть два куска хозяйственного мыла. Полученную стружку следует растворить в 15 литрах воды и опрыскать средством зараженные растения. Мыло создает пленку на растении, которая не дает клещу дышать и останавливает распространение.



Паутинного клеща можно легко вывести / Фото Pexels

Луковым настоем

Для средства понадобится 200 граммов сухой шелухи, которую нужно залить кипятком и дать настояться 6 часов. После указанного времени жидкость надо процедить и обработать настоем грядку. Луковый раствор имеет очень резкий запах, который отпугнет всех клещей.

Чесночной водой

На мелкой терке натрите 150 граммов чеснока и смешайте с 5 литрами воды. Настаивать раствор не нужно, поэтому его можно использовать сразу после приготовления, пока активные вещества еще в действии.