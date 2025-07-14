Ярко-зеленая листва замиокулькаса может оживить любой интерьер. Вот только он может быстро вырастать до довольно больших размеров – и тогда нужно пересаживать его в больший горшок, сообщает 24 Канал.

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Как пересадить замиокулькас?

Многие цветоводы не уверены, когда и как нужно пересаживать замиокулькас – и не менее важным является и то, куда именно вы его переместите. Горшок нужно выбирать таким, чтобы он был немного больше предыдущего, но не слишком большим. Кроме того, обязательно нужно позаботиться об отверстиях для дренажа – только так растение сможет развить здоровую корневую систему.

Если вы не знаете, какую землю лучше всего выбрать для замиокулькаса, отдайте предпочтение нейтральному грунту с pH 6,0 – 7,0.

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Как пересадить замиокулькас:

вытащите растение из горшка и осмотрите корни, чтобы на нем не было повреждений и гнили;

подрежьте корни и обработайте его при необходимости;

перенесите растение в новый горшок;

распределите корни и почву вокруг, слегка прижмите;

полейте растение и оставьте его для адаптации.



Замиокулькас нужно пересаживать время от времени / Фото Pexels

Когда пересаживать замиокулькас?

Молодое растение потребует пересадки в новый горшок каждый год, а когда оно уже станет старше, можно ограничить пересадку до одной на 2 – 3 года. Обычно проводят ее весной, в период с марта по апрель.

Кстати, ранее мы уже рассказывали об одной распространенной ошибке, что приводит к гибели лилий – садоводам стоит быть осторожными в июле.

Но если вы, например, приобрели замиокулькас осенью или летом, можно пренебречь этими правилами и пересадить растение через три недели после приобретения.

Делать это нужно из-за того, что почва покупного растения не содержит достаточного количества питательных веществ, что нужна для правильного роста и развития цветка.