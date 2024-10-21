Существует несколько мест, где зеркало вешать категорически не советуют – ведь это может принести беду и несчастье. А также есть места, где зеркало будет просто непрактичным или даже опасным. Porady 24 объясняют, где именно не стоит ставить этот предмет.

Интересно Никогда не делайте этого на День рождения: простые действия могут привлечь несчастье

В спальне

Предки были убеждены, что когда человек спит, он не должен отражаться в зеркале, ведь это приведет к истощению и может даже негативно повлиять на семейные отношения.

Зато гораздо лучше будет повесить зеркало на внутренней дверце шахматы. Так вы будете, во что посмотреть, когда будете выбирать образ, но и избежите многих проблем.

Напротив плиты

Если повесить зеркало напротив плиты, это может утомлять и приводить к более быстрой усталости. Но это не значит, что на кухне зеркалу нет места: если повесить его напротив обеденного стола, это может стать талисманом и практически магнитом для достатка и гармонии.



Не стоит вешать зеркало напротив плиты / Фото Pexels

Напротив окон и входной двери

Зеркало нельзя вешать так, чтобы в нем отражались входные двери или окна – это может привести к тому, что вся положительная энергия выйдет из дома. Если же вы ее выпустите, то могут и неприятности начаться, и достаток потеряете.

Над газовой плитой

Зеркало, расположенное над плитой, может представлять серьезную опасность и даже вызвать пожар в доме. Даже если вы об этом не задумывались, приготовления пищи приводит к накоплению жира и пара, которые в конце концов могут повредить зеркало и стать причиной возгорания.