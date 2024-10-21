Існує кілька місць, де дзеркало вішати категорично не радять – адже це може принести лихо та нещастя. А також є місця, де дзеркало буде просто непрактичним чи навіть небезпечним. Поради 24 пояснюють, де саме не варто ставити цей предмет.

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У спальні

Предки були переконані, що коли людина спить, вона не має відбиватися у дзеркалі, адже це призведе до виснаження та може навіть негативно вплинути на сімейні відносини.

Натомість набагато краще буде повішати дзеркало на внутрішніх дверцятах шахи. Так ви матимете, в що подивитися, коли обиратимете образ, але й уникнете багатьох негараздів.

Навпроти плити

Якщо повішати дзеркало навпроти плити, це може стомлювати та призводити до швидшої втоми. Але це не значить, що на кухні дзеркалу немає місця: якщо повішати його навпроти обіднього столу, це може стати талісманом і практично магнітом для достатку та гармонії.



Не варто вішати дзеркало навпроти плити / Фото Pexels

Навпроти вікон і вхідних дверей

Дзеркало не можна вішати так, щоб у ньому відбивалися вхідні двері чи вікна – це може призвести до того, що уся позитивна енергія вийде з дому. Якщо ж ви її випустите, то можуть і неприємності початися, і достаток втратите.

Над газовою плитою

Дзеркало, розташоване над плитою, може становити серйозну небезпеку та навіть спричинити пожежу у домі. Навіть якщо ви про це не замислювалися, приготування їжі призводить до накопичення жиру та пари, які зрештою можуть пошкодити дзеркало та стати причиною займання.