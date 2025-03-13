5 мест, где запрещено держать деньги: только притянете к себе бедность

Многие незаботливые люди прислушиваются к приметам, которые касаются денег – ведь они являются мудростью, накопленной поколениями. И многие приметы имеют под собой реальную подоплеку.

Существует бесчисленное количество примет о деньгах – и в частности и о том, как и где их нужно хранить, сообщает 24 Канал. В частности, поверья предупреждают о местах, где держать их точно не нужно.

Интересно Почему никогда нельзя шить вечером: ответ знают единицы

В столе

Запрет на хранение денег в столе распространяется на все виды этой мебели – старинные поверья предупреждают, что если класть деньги туда, всю жизнь будете работать только на еду.

Это касается даже журнальных и рабочих столов, поэтому не стоит ставить на стол даже вашу копилку или класть на него кошелек.

На полу

Если вы обустроили тайник для своих финансов где-то на полу, лучше его переделать – ведь это место связано с грязью, которую регулярно нужно вымывать и выметать.

И то же, согласно приметам, будет происходить и с вашими деньгами, что вы спрятали в районе пола: они также начнут исчезать из бюджета.

А вот для того, чтобы в доме всегда велись деньги, нужно выполнять несколько простых задач, о которых рассказывают эзотерики – в частности, всегда вести им счет и держать в порядке.

Подоконники

Считается, что и солнце, и луна, когда касаются своими лучами денег, могут вытягивать финансовую удачу из вашего дома. Из-за этого не советуют держать деньги там, где на них будет попадать много света: это грозит человеку безденежьем и нищетой.



Деньги нельзя класть на подоконник / Фото Pexels

Стеклянные банки

В таком сосуде деньги постоянно будут лежать в помятом состоянии, а финансы такого очень не любят. А когда вы достанете их из банки, такие деньги уже не будут иметь силы, а значит, новые потоки денег благодаря этим купюрам к вам уже точно не придут.

Кроме того, некоторые даже верят, что деньги, которые лежали в банке, накапливают в себе негативную энергетику и принесут владельцу только вред.

Под матрасом

Никогда нельзя хранить деньги в том же месте, где вы спите – потому что там они также будут отдыхать, а не работать на вас. Поэтому лучше вообще не класть деньги неподалеку от кровати. Заставить "шевелиться" такие деньги впоследствии будет очень непросто.