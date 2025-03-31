Притянете несчастье: вот где в доме никогда нельзя оставлять одежду

Конечно, в идеале одежда всегда должна храниться на специальных полках или в шкафу. Впрочем, иногда случается так, что приходится ее оставить и на спинке стула или на кровати. Но такое размещение может навлечь немало неприятностей.

Конечно, разбрасывать вещи по всему дому – это просто неэстетично и может привести к быстрому появлению беспорядка, сообщает 24 Канал. Но есть еще одна причина, по которой вы не должны оставлять одежду где попало – народные приметы утверждают, что так вы можете притянуть к себе проблемы.

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Спинка стула

Считается, что если постоянно вешать одежду на спинку стула, со временем у вас будет становиться все меньше и меньше денег – это может быть одномоментная большая финансовая трата, или постепенная потеря финансов.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о еще одной привычке, которая может забрать деньги из дома и объясняли, почему же в доме нельзя свистеть.

А еще одна примета утверждает, что это может привести к потере любимого человека.

Дверь

Возможно, вы иногда вешаете куртку или другую верхнюю одежду прямо на дверь, а не на вешалку? Что же, делать так строго запрещено, ведь верили, что так одежда, что вы оставляете не на своем месте, потянет вас в дорогу. И это путешествие, скорее всего, не будет приятным – такого человека будет ждать разлука с домом и родными людьми.

Кроме того, предки верили, что одежда на дверях может спровоцировать семейные ссоры.



Вешать одежду на дверь нельзя / Фото Pexels

Кровать

Спальное место – это территория, хранящая больше всего энергетики хозяев дома, и с ним стоит быть очень осторожными. На кровать никогда нельзя класть обувь, одежду и зеркала.

Но хуже всего, если вы положите на кровать новую одежду, что еще ни разу не носил хозяин дома – считается, что тогда одежда будет приносить только неудачи.

Пол

Поверья утверждают, что нечистая сила и всякое зло живут внизу, то есть ближе к полу. И когда вы бросаете на него штаны или носки, темным существам гораздо проще забрать энергию хозяев дома и навредить им.

Так на вещах остается негативный след, который потом передастся и владельцу одежды. Человек тогда будет иметь все время плохое настроение, апатию, не будет иметь желания что-то делать.