Когда вы выбираете место для нового телевизора в своем доме или просто хотите устроить перестановку, нужно запомнить, что далеко не все места являются удачными, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Где в доме нельзя ставить телевизор

Очень часто телевизоры ставят в спальне, но именно в этой комнате прибора точно не место – вроде черный экран телевизора блокирует положительную энергетику в доме и может привести к скандалам и ссорам.

Кроме того, телевизор в спальне может повлиять и на ваш отдых и финансовое положение. Также эксперты не советуют ставить телевизор в любых комнатах, где спят члены семьи. Зато лучшим местом для телевизора будет гостиная.

Спальня же должна быть комнатой с легкой атмосферой, и нельзя допускать, чтобы место силы и отдыха стало загроможденным. Желательно вместо телевизора в спальне выставить свежие цветы, свечи, ароматические палочки.



Телевизор нельзя ставить в спальне / Фото Pexels

Что вместо этого поставить в спальне

Эзотерики советуют избегать очень больших вещей в спальне – мол, они могут плохо повлиять на ваш отдых. Вместо этого нужно наполнить комнату вещами, приносящими вам радость и вдохновение.

Одна из лучших обновок для этой комнаты – это несколько вазонов с живыми цветами. Вот которые привлекают удачу в дом: