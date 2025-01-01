Коли ви обираєте місце для нового телевізора у своєму домі чи просто хочете влаштувати перестановку, потрібно запам'ятати, що далеко не всі місця є вдалими, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".
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Де в домі не можна ставити телевізор
Дуже часто телевізори ставлять у спальні, але саме у цій кімнаті приладу точно не місце – начебто чорний екран телевізора блокує позитивну енергетику в будинку та може призвести до скандалів та сварок.
Окрім того, телевізор у спальні може вплинути і на ваш відпочинок та фінансове становище. Також експерти не радять ставити телевізор у будь-яких кімнатах, де сплять члени родини. Натомість найкращим місцем для телевізора буде вітальня.
Спальня ж має бути кімнатою з легкою атмосферою, і не можна допускати, аби місце сили та відпочинку стало захаращеним. Бажано замість телевізора в спальні виставити свіжі квіти, свічки, ароматичні палички.
Телевізор не можна ставити у спальні / Фото Pexels
Що натомість поставити в спальні
Езотерики радять уникати дуже великих речей у спальні – мовляв, вони можуть погано вплинути на ваш відпочинок. Натомість потрібно наповнити кімнату речами, що приносять вам радість та натхнення.
Одна з найкращих обновок для цієї кімнати – це кілька вазонів з живими квітами. Ось які навертають удачу в дім:
- Спатифілум – його також називають "жіночим щастям". Рослина створює атмосферу гармонії та притягує злагоду й кохання.
- Фіалка – в кімнаті, де стоїть фіалка, не будуть сваритися. Також рослина є символом вічної відданості.
- Антуріум – неймовірна рослина підійде для чоловічої спальні. Вона сприяє у коханні та надає внутрішньої сили.