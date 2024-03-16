Горячая вода способна лишить волосы и кожу натуральных масел. Это приведет к сухости, зуд кожи, ломкости волос и секущихся кончиков.

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Если будете пользоваться таким душем ежедневно, то экзема или псориаз могут значительно ухудшиться. А все из-за того, что высокая температура усилит раздражение и воспаление.

Нельзя пользоваться горячим душем тем, у кого раньше были заболевания сердца, поскольку горячее вода создает дополнительную нагрузку на орган. Специалисты говорят, что тепло в душе приводит к расширению кровеносных сосудов, а от чего сердце начнет усиленно работать.



Горячий душ плохо влияет на состояние кожи и волос / Фото Pexels

Некоторые люди после длительного пребывания в горячем душе с паром могут почувствовать головокружение, поэтому следует быть осторожными и лучше использовать теплую воду.

Также эксперты отмечают, что горячий душ имеет негативное влияние на сон. Сначала он может расслабить, но резкое повышение температуры тела может помешать естественному процессу охлаждения. Именно этот фактор не позволит быстро заснуть.

Опасно принимать горячий душ людям с астмой, поскольку пар может переносить бактерии из заплесневелой плитки в легкие. Чтобы минимизировать все эти риски научитесь принимать теплый душ, который является безопасным для тела и организма.