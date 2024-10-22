Капусту хранить можно во многих местах – в квартире, подвале или холодильнике, пишут Советы 24. При правильном хранении кочаны будут храниться свежими до 6 месяцев, поэтому рассказываем о самых популярных способах хранения капусты на зиму.

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Хранение капусты в подвале

В ящике

В чистый деревянный ящик поставьте 5 кочанов капусты, а на верхний слой – такое же количество. Первый слой надо выкладывать кочанами вверх, а второй – кочанами вниз.

В песке

Этот метод хранения хозяйки используют для моркови, впрочем в песке можно хранить и капусту. Выложите ее в ящик и оставьте 5 сантиметров между овощами и засыпьте сухим песком. Затем выкладывайте второй слой.

Также в ящик можно засыпать 20 сантиметров сухого песка и воткнуть капусту кочанами вниз. Длина кочана должна быть не менее 8 сантиметров.



Капусту можно хранить различными методами / Фото Pexels

Как хранить капусту в земле

Владельцы частных домов могут хранить лук в земельном участке, а именно – в траншеях. Нужно выкопать глубокую яму и выложить на дно толстый слой соломы, а сверху – капусту, перекладывая слои соломой. После этого траншею накрывают деревянным щитом и засыпают землей. Если зима будет морозной, то сверху можно добавить солому или опавшие листья.

Как хранить капусту в квартире

Капуста также может длительное время храниться в квартире. Ее нужно завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник в отделение для овощей с минимальной температурой. Кочаны надо регулярно проверять и при наличии конденсата сменить полиэтиленовую пленку. Вместо нее еще можно использовать пергаментную бумагу.

На балконе капусту можно держать в деревянных ящиках. Емкости надо утеплить пенопластом, обернув капусту в пищевую пленку или пергаментную бумагу.