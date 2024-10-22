Капусту зберігати можна в багатьох місцях – у квартирі, підвалі чи холодильнику, пишуть Поради 24. При правильному зберіганні качани будуть зберігатися свіжими до 6 місяців, тож розповідаємо про найпопулярніші способи зберігання капусти на зиму.

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Зберігання капусти у підвалі

У ящику

У чистий дерев’яний ящик поставте 5 качанів капусти, а на верхній шар – таку ж саму кількість. Перший шар треба викладати качанами вгору, а другий – качанами вниз.

У піску

Цей метод зберігання господині використовують для моркви, втім у піску також можна зберігати й капусту. Викладіть її у ящик та залишіть 5 сантиметрів між овочами й засипте сухим піском. Потім викладайте другий шар.

Також у ящик можна засипати 20 сантиметрів сухого піску та увіткнути капусту качанами вниз. Довжина качана повинна бути не менше 8 сантиметрів.



Капусту можна зберігати різними методами / Фото Pexels

Як зберігати капусту в землі

Власники приватних будинків можуть зберігати цибулю в земельній ділянці, а саме – у траншеях. Потрібно викопати глибоку яму та викласти на дно товстий шар соломи, а зверху – капусту, перекладаючи шари соломою. Після цього траншею накривають дерев’яним щитом та засипають землею. Якщо зима буде морозною, то зверху можна додати солому чи опале листя.

Як зберігати капусту у квартирі

Капуста також може тривалий час зберігатися у квартирі. Її потрібно загорнути у харчову плівку та поставити в холодильник у відділення для овочів з мінімальною температурою. Качани треба регулярно перевіряти й при наявності конденсату змінити поліетиленову плівку. Замість неї ще можна використовувати пергаментний папір.

На балконі капусту можна тримати у дерев’яних ящиках. Ємності треба утеплити пінопластом, обгорнувши капусту в харчову плівку чи пергаментний папір.