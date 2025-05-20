Лук будет лежать и не портиться месяцами: элементарный лайфхак

Лук – это корнеплод, что может улучшить вкус практически любого блюда, поэтому лучше держать его под рукой. Вот только если нужно хранить его долго, он может начать прорастать, или даже хуже – гнить.

Даже за несколько дней хранения в неправильных условиях лук может стать мягким и вонючим, сообщает 24 Канал. Поэтому точно стоит запомнить несколько простых хитростей, что помогут сохранить лук хрустящим и свежим.

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Как правильно хранить лук?

Лучшим для хранения лука однозначно будет холодное, сухое место, имеющее хорошее проветривание – например, гараж или подвал. Но даже там нужно периодически проверять, не появились ли мягкие луковицы. Только заметите их, сразу же удаляйте, чтобы избежать порчи остальных.

Для того, чтобы лук хорошо лежал, нужно также позаботиться о правильной таре для хранения – сетчатые мешки и деревянные ящики. Также вы можете использовать для хранения старые колготки, но между каждой луковицей нужно завязывать узел, чтобы они не портились.



Лук нужно правильно хранить / Фото Pexels

Некоторые люди считают, что лучшим местом для хранения лука является холодильник – однако на самом деле это не так. Наоборот, лучше избегать хранения лука с остальными овощами в холодильнике, ведь из-за сырости и холода он начнет портиться гораздо быстрее.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о том, как правильно хранить авокадо, чтобы оно не портилось и не чернело.

Впрочем, после того, как вы уже порежете лук, его можно держать в холодильнике примерно неделю. Но если очень нужно сложить целый лук в холодильник, советуют предварительно завернуть его в газету, чтобы свести к минимуму влияние влаги и воздуха. Или же вы можете использовать герметичный контейнер.

Еще одно правило, о котором знают не все – лук нельзя хранить рядом с картофелем, а также с любыми другими продуктами, производящих этилен – природный газ, что ускоряет созревание.

Лучшей температурой для хранения лука является температура в 7 – 13 градусов. Очень часто именно такую в условиях дома можно получить на балконе. Там лук будет лежать долго и не будет портиться месяцами.