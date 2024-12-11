На здоровье кишечника могут влиять некоторые привычки вашего образа жизни и факторы окружающей среды, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Но здоровые завтраки могут пойти на пользу этому важному органу.

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Парфе из йогурта с ягодами и гранолой

Этот завтрак можно назвать практически классическим, и для многих людей он также является любимым. Приятно будет узнать, что он также и достаточно полезен. Йогурт – это хороший источник пробиотиков, а овес в граноле может принести немало преимуществ организму.

Зато ягоды насыщены противовоспалительными соединениями, клетчаткой и витаминами. Старайтесь искать йогурт и гранолу, содержащие минимальное количество сахара, чтобы получить от завтрака наибольшую пользу.



Гранола достаточно полезна с йогуртом / Фото Pexels

Цельнозерновые тосты с авокадо и жидким яйцом

Такой завтрак можно приготовить очень быстро, но он зарядит вас энергией на начало дня. Клетчатка, содержащаяся в авокадо и цельнозерновом хлебе, позволит кишечнику нормально переваривать и метаболизировать пищу.



Тосты с авокадо можно есть на завтрак / Фото Pexels

Манго-куркумовое смузи

Смузи – это идеальный завтрак для напряженного утра, и то, что его так легко наполнить различными витаминами – это невероятный бонус. В этом рецепте стоит использовать кефир, который обеспечит вас полезными бактериями для улучшения микробиома и пищеварительной системы.

Также можно добавить туда бананы, специи и многое другое. Если вы хотите сделать смузи на основе йогурта, тогда нужно выбрать такой, в котором будет минимум сахара.



Смузи – это идеальный выбор для завтрака / Фото Pexels

Тако с фасолью и сладким картофелем

Тако – это не только экзотическое, но и полезное блюдо, ведь его можно наполнить продуктами, содержащих много клетчатки и принесут немалую пользу организму. Добавьте туда также ломтики авокадо, свежую кинзу и немного соуса, чтобы наполнить блюдо витаминами и вкусом.



Тако может быть легким завтраком / Фото Pexels

Шакшука с зеленью



Шакшуку можно сделать очень полезной / Фото Pexels

Шакшука – это хороший выбор для завтрака, особенно если вы наполните тарелку полезной для кишечника зеленью и другими продуктами. Например, прекрасным дополнением станет сыр фета – он содержит немало пробиотиков, а шпинат и артишоки могут предложить много клетчатки.