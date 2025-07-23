Только не обрезайте ее: вместо этого сделайте с гортензией эти 3 вещи в июле

Гортензии – это невероятные садовые кустарники, которые цветут летом в течение многих месяцев. Но для того, чтобы это цветение продолжалось как можно дольше, в июле нужно позаботиться об уходе за растениями.

Многие садоводы с наступлением июля берутся за обрезку гортензий – и совершенно зря, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Зато есть несколько других задач, о которых нужно позаботиться.

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Что делать с гортензиями в июле?

Летом цветение гортензий радует многих садоводов. Но где-то в середине лета наступает момент, когда оно может прерваться по нескольким причинам. И для того, чтобы максимально его продолжить, нужно предоставить гортензиям именно тот уход, в котором они так нуждаются.

К слову, ранее мы уже рассказывали о том, что делать, если листья гортензии начали внезапно желтеть – игнорировать такую ситуацию точно не стоит.

Полив

Гортензиям нравятся влажные, но не переувлажненные почвы. И улучшение ее структуры, мульчирование органическими веществами, например компостом или сухими листьями, поможет поддерживать почву на нужном уровне влаги.

А для того, чтобы позволить цветам дольше цвести, вы можете также высадить их на слегка затененном участке в защищенном от ветра месте.



Гортензии нуждаются во влажной почве / Фото Pexels

Удаление отмерших головок

Когда цветы гортензий отцветают, нужно потратить немного времени на то, чтобы убрать их с куста. Это 5-минутная задача гораздо важнее, чем может показаться на первый взгляд – так вы не только предоставите кусту более опрятного, нарядного вида, но и дадите место для появления новых цветов и стимулируете дальнейшее цветение.

А вот обрезку гортензий нужно проводить в конце зимы или в начале весны – и точное время будет зависеть от сорта.

Подкормка

Гортензии нуждаются в сбалансированной подкормке для хорошего роста – особенно, если они были высажены этой весной. Для влияния на яркость и цвет цветов можно использовать специальные щелочные или подкислительные удобрения – например, например, кофейную гущу.

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Если вы используете покупные удобрения, всегда придерживайтесь указанных пропорций, чтобы не сжечь корни растений.