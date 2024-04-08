Со стеклянными банками в сети можно найти множество лайфхаков, пишут Porady 24. Мы отобрали лучшие варианты, с помощью которых можно освежить дом. Некоторые банки от кофе очень красивые, поэтому непременно украсят собой ваш быт.

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Кухонная подставка

В банку от кофе можете ставить ложки и вилки и другие кухонные принадлежности. Для этого вам надо только покрасить несколько банок, чтобы они имели красивый вид. Это может быть один или несколько цветов.

Хранение продуктов

В банках хорошо хранятся всевозможные сыпучие продукты: сахар, соль, орехи и различные крупы. Просто помойте банку и снимите с нее наклейки, чтобы вы сразу видели, что именно в ней находится.



В банке от кофе можно хранить продукты / Фото Unsplash

Ваза для цветов

Такая небольшая ваза станет настоящей находкой для цветов с невысоким стеблем. Обвяжите такую банку веревкой или красиво раскрасьте для лучшего вида. В конце концов, ее можно оставить прозрачной, банка будет выглядеть ничем не хуже вазы.



Банка от кофе может быть вместо вазы / Фото Pinterest

Подсвечник

Банка от кофе может стать безопасным подсвечником. Если вы умеете плести макраме, то оденьте банку в связанное украшение для лучшего вида, а внутрь поставьте свечу.

Шкатулка для мелочей

В банку от кофе можете ставить всевозможные безделушки, чтобы они хранились в одном месте. Эта емкость идеально подходит для ниток, скотча, брелков, лент и тому подобное. Остерегайтесь только игл, чтобы не поранить себя.

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Подставка для ручек и карандашей

Если у вас есть дети, которые постоянно рисуют, то в банку от кофе можно поставить карандаши, ручки, фломастеры, маркеры или кисточки. В другой банке можно набирать воду для рисования. Этот вариант будет гораздо удобнее чашки или пластиковых стаканчиков, которые могут легко перевернуться и разлиться.

Кроме всех вышеперечисленных вариантов, вы можете применять банку в других целях – выращивать растение или хранить бытовые вещи – всевозможные гвозди, скрепки или корм для животных. Вариантов использования банки – множество, поэтому используйте тот вариант, который подходит именно вам.