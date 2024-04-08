Зі скляними банками в мережі можна знайти безліч лайфхаків, пишуть Поради 24. Ми відібрали найкращі варіанти, за допомогою яких можна освіжити дім. Деякі банки від кави є дуже красивими, тож неодмінно прикрасять собою ваш побут.

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Кухонна підставка

У банку від кави можете ставити ложки й виделки та інше кухонне приладдя. Для цього вам треба лише пофарбувати кілька банок, щоб вони мали красивий вигляд. Це може бути один чи кілька кольорів.

Зберігання продуктів

У банках добре зберігаються всілякі сипкі продукти: цукор, сіль, горіхи та різноманітні крупи. Просто помийте банку та здеріть з неї наліпки, щоб ви одразу бачили, що саме в ній знаходиться.



У банці від кави можна зберігати продукти / Фото Unsplash

Ваза для квітів

Така невеличка ваза стане справжньою знахідкою для квітів з невисоким стеблом. Обв’яжіть таку банку мотузкою чи красиво розфарбуйте для кращого вигляду. Зрештою, її можна залишити прозорою, банка буде виглядати нічим не гірше від вази.



Банка від кави може бути замість вази / Фото Pinterest

Свічник

Банка від кави може стати безпечним свічником. Якщо ви вмієте плести макраме, то одягніть банку у зв’язану прикрасу для кращого вигляду, а всередину поставте свічку.

Скринька для дрібниць

У банку від кави можете ставити всілякі дрібнички, щоб вони зберігалися в одному місці. Ця ємність ідеально підходить для ниток, скотчу, брелків, стрічок тощо. Остерігайтеся лише голок, щоб не поранити себе.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Підставка для ручок та олівців

Якщо у вас є діти, які постійно малюють, то в банку від кави можна поставити олівці, ручки, фломастери, маркери чи пензлики. В іншій банці можна набирати воду для малювання. Цей варіант буде набагато зручнішим за чашки чи пластикові стаканчики, які можуть легко перевернутися та розлитися.

Окрім всіх вище перелічених варіантів, ви можете застосовувати банку в інших цілях – вирощувати рослину чи зберігати побутові речі – всілякі цвяхи, скрепки або ж корм для тварин. Варіантів використання банки – безліч, тому використовуйте той варіант, який підходить саме вам.