Деревянная зола уничтожит вредителей на растениях: как правильно ее применять

Садоводы знают, что весной надо заботиться о том, чтобы участок дал хороший урожай летом. Надо не только замачивать и обеззараживать семена, но и поливать рассаду и вовремя вносить удобрения.

Деревянная зола – это концентрат фосфора, кальция, калия, а также железа, цинка, магния, марганца. Зола помогает раскислить почву, улучшить ее структуру и защитить растения от вредителей.

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Применение золы в качестве удобрения

В каждую лунку рассады надо всыпать 1,5 ложки золы (8 – 10 граммов). Пеплом можно подкармливать и растения. Для этого 300 – 500 граммов древесной золы разведите в воде.

Под плодовые деревья и кусты золу можно вносить весной из расчета 100 – 150 граммов на квадратный метр площади сада. Для лучшего результата сочетайте с торфом. Таким образом получите не только подпитку почвы, но и ее раскисление.

Для овощных культур доза внесения удобрения составляет 100 – 150 граммов на квадратный метр, а под картофель 60 – 100 граммов. Бобовым культурам нужно 150 – 200 граммов.

Зола для борьбы с вредителями

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Чтобы отпугнуть вредителей с огорода и избавить растений от заболевания воспользуйтесь двумя методами на основе золы: опудривание культур или опрыскивание раствором.

Если обнаружите на клубнике признаки заражения серой гнилью, то куст надо опудрить золой. Используйте 10 – 15 граммов на одно растение. После двух или трех опылений серая гниль пропадет.

Для раствора возьмите 300 граммов золы и разбавьте в 2 – 3 литрах воды. Покипятите полчаса, а потом дайте настояться в течение 4 – 6 часов. Надо в раствор также добавить 30 граммов натертого хозяйственного мыла. Объем доведите до 10 литров, процедите и обработайте культуры. Это средство действует против мучнистой росте огурцов, крыжовника и смородины.