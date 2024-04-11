Не выбрасывайте картофельную шелуху: ее можно использовать как удобрение

У каждой хозяйки, которая готовит что-то на своей кухне из картофеля найдутся очистки, которые не стоит выбрасывать. Шелуха может стать отличным удобрением для ваших растений.

В картофельных очистках содержится немало питательных веществ, которые способствуют лучшему росту и развитию растений. Эта органика насыщена крахмалом, калием и витамином С.

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Удобрение для цветов из картофельной шелухи

Для получения удобрения, вам надо приготовить отвар. На 1 литр кипятка возьмите 200 граммов кожуры. Прокипятите ее в воде, а тогда полученную жидкость процедите. Этим раствором поливайте комнатные растения, обеспечивая им дозу питательных веществ.

А еще картофельную шелуху можно высушить, а потом измельчить на мелкий порошок и использовать как удобрение или мульчу для уличных или комнатных растений.



Картофельную шелуху можно использовать как удобрение / Фото Pexels

Компостирование картофельной шелухой

Картофельные очистки часто используют в садоводстве. Компостирование создает питательную почву и способствует здоровому и сильному росту растений.

Для компостирования картофельной шелухи добавьте его в контейнер для компоста вместе с другими органическими материалами: листьями, травой или остатками овощей.

Этот контейнер надо закрыть, чтобы дать возможность разложиться, периодически только помешивайте для правильной аэрации. Тогда полученный компост используйте для удобрения грядок, участков сада или горшечных растений.

Картофельные очистки очень любят ягодные кусты, особенно смородина. От такого удобрения ягоды вырастут большими и сладкими.