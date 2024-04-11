У картопляних очистках міститься чимало поживних речовин, які сприяють кращому росту та розвитку рослин. Ця органіка насичена крохмалем, калієм та вітаміном С.

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Добриво для квітів з картопляного лушпиння

Для отримання добрива, вам треба приготувати відвар. На 1 літр окропу візьміть 200 грамів шкірки. Прокип’ятіть її у воді, а тоді отриману рідину процідіть. Цим розчином поливайте кімнатні рослини, забезпечуючи їм дозу поживних речовин.

А ще картопляне лушпиння можна висушити, а тоді зблендерувати на дрібний порошок та використовувати як добриво чи мульчу для вуличних або кімнатних рослин.



Картопляне лушпиння можна використовувати як добриво / Фото Pexels

Компостування картопляним лушпинням

Картопляні очистки часто використовують у садівництві. Компостування створює поживний ґрунт та сприяє здоровому й сильному росту рослин.

Для компостування картопляного лушпиння додайте його в контейнер для компосту разом з іншими органічними матеріалами: листям, травою чи залишками овочів.

Цей контейнер треба закрити, щоб дати можливість розкластися, періодично лише помішуйте для правильної аерації. Тоді отриманий компост використовуйте для удобрення грядок, ділянок саду чи горщикових рослин.

Картопляні очистки дуже люблять ягідні кущі, особливо смородина. Від такого добрива ягоди виростуть великими й солодкими.