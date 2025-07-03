Как вывести белокрылку с капусты: народные средства, которые дают шикарный результат

Белокрылка это маленькое насекомое-вредитель, которое часто атакует овощи, но чаще всего заметно именно на капусте. Избавиться от белокрылки можно с помощью нескольких народных методов.

Насекомые высасывают сок из растений, и передают различные болезни, пишет 24 Канал. Если вы заметили белокрылку на капусте, то не обязательно применять химические средства. Можно обойтись полезными лайфхаками за копейки.

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Как избавиться от белокрылки

Дачники рассказали о двух действенных методах опрыскивания на основе растений. Для первого раствора нужно 30 граммов корневищ клубня смешать с 40 граммами листьев и залить теплой водой. Раствору надо дать настояться 3 часа, а тогда процедить через марлю и опрыскивать растение раз в 2 недели.

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Чтобы воспользоваться другим раствором, нужно 100 граммов чеснока измельчить на терке и залить 500 миллиграммами теплой воды. Раствору надо дать настояться 5 дней, а потом процедить через марлю. После этого 5 миллиграммов раствора разводится в 1 литре воды. Растения нужно обрабатывать раз в неделю.



Действенные средства от белокрылки / Фото Pexels

Мыльный раствор

Это средство против белокрылок является простым и эффективным. Для приготовления хозяйственное мыло надо смешать с водой в пропорции 1:6. Когда мыло хорошо растворится в воде, раствор нужно нанести на пораженные растения раз в 10 дней с помощью губки. Особенно тщательно надо обработать нижние части листьев. Средство не только уничтожит насекомых, но и отложенные яйца.

Йод

Помогает избавиться от белокрылки раствор на основе йода. Нужно смешать чайную ложку средства с 2 чайными ложками соды и добавить 40 граммов жидкого мыла. Тогда весь раствор разбавляется 10 литрами воды. Опрыскивать средством капусту нужно каждые 2 – 3 дня.

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